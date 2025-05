Indra: su tendencia alcista seguirá intacta mientras no pierda la zona de los 27,95 euros

Las Bolsas europeas inician la sesión de hoy martes después de que ayer, en Wall Street, el S&P 500 cerrara en rojo, poniendo fin a una racha de nueve sesiones consecutivas en positivo. Nuestro Ibex 35 tendrá que esforzarse por confirmar los nuevos máximos multianuales alcanzados durante la jornada de ayer. Entre los valores que componen el índice español, destaca la caída de las acciones de Indra tras presentar resultados.

Indra ganó 59 millones de euros en el primer trimestrede 2025, un 3,2% menos, debido a mayores costes financieros e impuestos. Aun así, los ingresos subieron un 4,2%, hasta los 1.164 millones, y el EBITDA creció un 7,3%, con un margen del 10,7%. También mejoraron el flujo de caja libre, que aumentó un 14,1%, y la deuda neta, que pasó a ser positiva con 129 millones.

La compañía refuerza su apuesta por Defensa, con una cartera de pedidos superior a los 8.000 millones, un 11% más, y una contratación que crece un 17%. Indra espera que la contratación en este negocio se duplique en 2025, tras un alza del 18% en los ingresos trimestrales de esta división.

Alberto Ortega Europa Press Indra gana un 3,2% menos en el primer trimestre de 2025, pero aumenta sus ingresos, su cartera y su contratación

A pesar de reiterar sus objetivos, la reducción del beneficio no ha gustado a los inversores, ya que obedece a un aumento de los costes financieros. El valor cae con fuerza en los primeros intercambios. Si analizamos el comportamiento técnico, Indra ha tenido en 2025 un buen ejercicio, ya que el precio de sus acciones, tomando como referencia el cierre de la sesión de ayer, se ha revalorizado más del 72,5%, dando paso hoy a retrocesos importantes.

Indra, que en la jornada precedente logró revalidar sus máximos históricos, ve hoy cómo los accionistas deshacen posiciones. Sin embargo, sigue vigente la directriz alcista o zona de mínimos crecientes que se viene dibujando desde febrero, lo que ha derivado en avances significativos para el valor durante estos últimos meses en forma de pauta de mínimos crecientes, aunque su gráfico no nos muestre una absoluta limpieza en esta fase tendencial.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches Tradingview

En la jornada de hoy, el valor ha abierto con un pequeño hueco a la baja, aunque los mínimos intradiarios no han llegado a perforar en ningún momento la directriz alcista o zona de soporte creciente que pasa por los 27,95 euros por acción. Este es un síntoma que no debe generar preocupación, ya que, mientras no se pierda esa zona, no se pondrá en riesgo la actual tendencia al alza ni se verán comprometidos niveles técnicos clave.

Por tanto, Indra todavía no ha roto a la baja su gráfico y se mantiene en esa pauta de mínimos crecientes, que se revalidará si se superan los máximos intradiarios de la jornada de ayer. En ese caso, se generará un nuevo impulso alcista para el valor, mejorando su aspecto técnico de corto plazo y devolviendo la confianza a los inversores, lo que se traducirá en nuevas compras.

Así, si ya tenemos títulos de Indra en cartera, lo más recomendable sería mantener, a menos que el valor de sus acciones caiga, en base cierres, por debajo de la zona de los 27,95 euros. En ese caso, la probabilidad de asistir a una nueva fase de toma de beneficios aumentaría significativamente, por lo que convendría colocar una orden de protección en la pérdida de este nivel de referencia.

En cualquier caso, si no somos accionistas de la empresa, estaremos atentos a la consecución de nuevos máximos históricos, es decir, a dos cierres diarios o uno semanal por encima de los 29,76 euros, lo que situaría al valor nuevamente en subida libre. Este hecho permitiría introducir una orden de compra con un objetivo cercano a los 31 euros y una orden de protección por debajo de los 29 euros. No obstante, deberemos que tener mucho cuidado y no adelantarnos a ese movimiento.