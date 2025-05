Dominios de internet, pizza y un 'super': las mejores inversiones de Warren Buffett antes del 'Woodstock del capitalismo'

Este fin de semana tiene la conferencia anual de Berkshire Hathaway, el holding a través del que Warren Buffett lleva a cabo sus inversiones. El gurú de Wall Street llega a la cita, conocida como el Woodstock del capitalismo, con más de la mitad de su cartera en negativo, fruto de las turbulencias bursátiles causadas por los bandazos que en materia comercial ha dado Donald Trump.

La mejor inversión de Warren Buffett en este 2025 es VeriSign. Esta compañía estadounidense que proporciona servicios de infraestructura para internet, en particular la gestión de nombres de dominio, como .com y .net, se ha revalorizado un 36,3% desde que comenzó el ejercicio.

Es la décimosegunda posición en la cartera del emblemático inversor al tener un peso del 1,03%, según los últimos datos todavía disponibles, los registrados al cierre del pasado ejercicio.

Buffett entró en la compañía en el cuarto trimestre de 2012 y todavía sigue confiando en ella. De hecho, en los últimos tres meses del pasado año volvió a incrementar su inversión a través de la compra de más de 450.000 acciones. Según los datos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha vuelto a adquirir títulos durante los tres primeros meses de 2025.

Si se toma como referencia el precio que las acciones de VeriSign tenían al cierre del tercer trimestre de 2012, justo antes de que Buffett comenzara a invertir, la subida es del 473%.

La segunda mejor inversión de Berkshire Hathaway en lo que va de año es Nu Holdings, la matriz de Nubank, uno de los bancos digitales más grandes del mundo y que cuenta con presencia en Brasil, México y Colombia. Sus acciones han subido un 20%, aunque su peso en la cartera es muy reducido, sólo del 0,16%.

La tercera posición es para Kroger. La compañía minorista cuenta con 2.700 tiendas —de sus diferentes marcas como Fry's, Ralphs o King Soopers— repartidas por casi todo Estados Unidos. Con supermercados, farmacias, panaderías, estaciones de servicio, sus acciones han subido un 18%. Presente en la cartera desde finales de 2019, su peso es del 1,14%.

El top cinco lo completan Domino's Pizza (16,82%) y Coca-Cola (16,53%). La cadena de restaurantes de comida rápida es una de las inversiones más recientes de Warren Buffett. Entró en la compañía el pasado verano a través de la compra de 1,28 millones de acciones. Entre septiembre y diciembre compró 1,1 millones de títulos más.

La inversión de Warren Buffett en Coca-Cola se remonta a 1989 y desde entonces no ha vendido ni una sola acción del fabricante de bebidas. En total, cuenta con 400 millones de títulos que están valorados, a precios actuales, en unos 28.600 millones de dólares. Es, además, su carta de inversión favorita al tener un peso del 7,63%.

Peores inversiones

A las puertas de la conferencia anual de Berkshire Hathaway, la compañía más bajista de la cartera de Warren Buffett en este 2025 es Jefferies. Cae un 40%. La entidad, especializada en banca de inversión y gestión de activos, fue la mejor inversión del oráculo de Omaha en 2024, ya que casi dobló su valor en el mercado.

Entre las peores inversiones en este 2025 también se encuentran Occidental Petroleum (-20%), Diageo (-17,5%), Lennar (-17,39%) y Louisiana Pacific (-16,8%).

En la lista también se encuentran grandes tecnológicas como Apple (-15,9%), que sigue siendo la gran apuesta de Warren Buffett –tiene un peso del 28,1%- a pesar de que en 2024 deshizo más de la mitad de su posición, y Amazon (-13,37%).

También se incluyen compañías históricas en la cartera de Berkshire Hathaway como American Express (-10,1%), Bank of America (-9,1%) y Kraft Heinz (-6%).

Berkshire Hathaway

Pero quizá, y a pesar de no formar parte de su cartera, la mejor inversión de Warren Buffett en este 2025 está siendo la propia Berkshire Hathaway. Las acciones del holding han repuntado un 17% en lo que va de ejercicio, esquivando el golpe que para Wall Street ha supuesto la guerra comercial iniciada por Donald Trump.

La buena evolución de Berkshire Hathaway, de las que el histórico inversor posee el 37,87%, ha provocado que su riqueza se incremente, frente a las pérdidas que han sufrido otras grandes fortunas en los últimos meses.

Según datos de Bloomberg, el patrimonio de Elon Musk se ha reducido en casi 100.000 millones de dólares desde que comenzó el ejercicio; el de Jeff Bezos, en 32.200 millones, y el de Mark Zuckerberg, en unos 12.700.

Por el contrario, la fortuna de Warren Buffett se ha incrementado en 24.600 millones de dólares. Un crecimiento que le ha elevado hasta el cuarto puesto en el ranking de personas más ricas del mundo.

No en vano, Berkshire Hathaway ha demostrado su fortaleza financiera. El conglomerado obtuvo un beneficio operativo de 47.437 millones de dólares en 2024, un 27% más respecto al año anterior, mientras que el beneficio neto se incrementó en un 5%, hasta los 89.000 millones de dólares.

Lo más llamativo de las cuentas de Berkshire Hathaway es su gran reserva de efectivo, que ha aumentado hasta los 334.200 millones. Es decir, se ha duplicado respecto a la posición que tenía a cierre de 2023.

La conferencia

Cómo usará esa liquidez puede ser una de las cuestiones que Warren Buffett aborde este sábado, cuando tome la palabra para dar cuenta de sus últimas inversiones, así como para explicar cómo ve los mercados en un contexto económico y político complicado en Estados Unidos. Responderá durante varias horas, y sin ningún tipo de censura, a las preguntas de inversores, analistas y periodistas financieros.

El magnate financiero, ya de 94 años, estará acompañado por Ajit Jain, vicepresidente de Berkshire Hathaway y responsable del área de seguros, y por Greg Abel, también vicepresidente del holding y presidente de Berkshire Hathaway Energy, además de haber sido designado para ser el sustituto de Warren Buffett.

Para esta edición de la conferencia se han distribuido más de 138.000 entradas. El evento no se limita a la conferencia de Buffett y la junta de accionistas, sino que incluye diversas actividades. Los visitantes podrán comprar productos de las empresas que forman el conglomerado, como See’s Candies, Fruit of the Loom y NetJets, o participar en una carrera popular.