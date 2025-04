Deliveroo se dispara un 18% en bolsa tras el interés en su compra de DoorDash

Las acciones de la plataforma británica de reparto de comida a domicilio Deliveroo llegaban a subir este lunes hasta un 18,69% en la Bolsa de Londres, impulsadas por el interés de su rival estadounidense DoorDash en adquirir la compañía en una operación que, de confirmase finalmente en los términos apuntados, rondaría los 2.700 millones de libras (3.160 millones de euros).

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres y del que también se hace eco DoorDash, en respuesta a las especulaciones en la prensa, el consejo de administración de Deliveroo confirma que el pasado 5 de abril recibió una propuesta indicativa de DoorDash "relativa a una posible oferta en efectivo por la totalidad del capital social" de Deliveroo a un precio de 180 peniques por acción.

La potencial oferta de DoorDash implicaría una prima del 22,7% respecto del precio marcado al cierre del pasado viernes por las acciones de Deliveroo, que este lunes respondían a la confirmación de las informaciones con una subida que llegó a ser del 18,7%.

"Tras considerar detenidamente la posible oferta con sus asesores, el consejo de administración de Deliveroo ha indicado a DoorDash que, de presentarse una oferta en firme en los términos financieros anteriormente expuestos, estaría dispuesto a recomendarla a los accionistas de Deliveroo, siempre que se acuerden los demás términos de la oferta", anunció la plataforma británica.

En consecuencia, el consejo de administración de Deliveroo informó de que ha decidido entablar conversaciones con DoorDash en relación con la posible oferta y le ha proporcionado acceso a la due diligence.

No obstante, la compañía subrayó que no existe certeza de que finalmente se presente una oferta en firme por Deliveroo, por lo que, por el momento, se recomienda a los accionistas que no tomen ninguna medida al respecto.

En este sentido, según la normativa británica, DoorDash tiene la obligación de anunciar su intención firme de presentar una oferta por Deliveroo a más tardar a las 17:00 (hora de Londres) del próximo 23 de mayo, o bien anunciar que no tiene intención de presentar dicha oferta.