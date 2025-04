El panorama geopolítico se oscurece

No solo los criptofanáticos se estan decepcionando con Trump; también quienes esperaban que su regreso trajera mayor estabilidad al mundo. Y aunque parece haber avances hacia un posible alto el fuego en el conflicto entre Rusia y Ucrania, la situación en Medio Oriente se vuelve más tensa.

No se trata sólo de una nueva ronda de enfrentamientos entre Israel, Hamás y Hezbolá, sino también del creciente nivel de confrontación entre Estados Unidos e Irán. Informes recientes indican que Washington ha desplegado una fuerza militar de dimensiones extraordinarias contra Irán y Yemen.

Por su parte, Teherán responde de momento con amenazas verbales: El líder supremo Alí Jamenei advirtió de que Estados Unidos sufrirá un golpe aplastante si sus fuerzas atacan a la República Islámica. La situación empieza a parecerse a la de un western, sólo que esta vez todo es real.

Curiosamente, a pesar del aumento de la tensión, el precio del crudo Brent sigue estancado en torno a los 75 dólares por barril. Ni siquiera el proyecto de sanciones primarias y secundarias contra Rusia -si no acepta un acuerdo de paz duradero con Ucrania- ha conseguido impulsarlo.

En cuanto a los activos refugio, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años sigue bajando, lo que refleja una creciente demanda de estos títulos. El oro, por su parte, ha marcado otro máximo histórico, mientras que el índice del dólar DXY se mantiene estable en 104 puntos.

Parece que los mercados, aunque temen las consecuencias negativas de una escalada geopolítica, mantienen la esperanza. Así lo sugieren las acciones de las empresas de defensa estadounidenses, que no han reaccionado al conflicto, cuando históricamente son las primeras en subir.

¿Significa esto que las amenazas se quedarán en palabras?

No se puede descartar nada, pero si realmente se produce un ataque a gran escala contra Irán, los mercados podrían reaccionar con una oleada de risk-off, que afectaría no sólo al BTC/USD, sino también al S&P 500, al Eurostoxx 50, etc. Las materias primas, por su parte, podrían moverse en sentido contrario.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.