El Dow Jones lidera las subidas de Wall Street a la espera de la reunión de la Fed

Wall Street se vuelve a teñir de verde. Los principales índices de la Bolsa de Nueva York arrancaban la sesión del lunes con escasos movimientos, pero en positivo. Esquiva así las palabras del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien ha restado importancia tanto a las caídas de las bolsas como a la situación en la que se encuentra la primera economía del mundo.

De esta forma, y en el inicio de una semana marcada por la reunión de la Reserva Federal (Fed), el Dow Jones subía un 0,12%, hasta los 41.545,86 puntos.

Nike (+2,04%), McDonald’s (+1,39%) e IBM (+1,15%) lideraban los avances del Dow Jones, mientras que las mayores pérdidas eran las de Sherwin-Williams (-0,55%), Verizon (-0,54%) y American Express (-0,52%).

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

Al mismo tiempo, el S&P 500 avanzaba un 0,15%, hasta los 5.647,5 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,07%, hasta los 17.766,14 puntos.

Las subidas que Wall Street se anotaba en la apertura de este lunes daban continuidad al rebote que el parqué neoyorquino registró en la sesión del pasado viernes. Sin embargo, las alzas sólo sirvieron para maquillar las caídas semanales.

De hecho, el Dow Jones vivió su peor semana desde 2023. Cedió más de un 3%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron más de un 2% en la que fue su cuarta caída semanales de forma consecutiva.

En las últimas semanas la evolución de la Bolsa de Nueva York se ha visto lastrada por el miedo a las consecuencias económicas que puede tener la agresiva política arancelaria del Gobierno estadounidense. Y sus miembros no se muestran preocupados por ello. Primero fue el propio Donald Trump quien restó importancia a la situación y ahora lo ha hecho Scott Bessent.

El secretario del Tesoro no descartó este domingo que el país pueda caer en una recesión y dijo no estar preocupado por la caída de la bolsa. "No hay garantías, ¿quién hubiera predicho la Covid? Lo que puedo predecir es que estamos implementando políticas sólidas y duraderas. ¿Podría haber un ajuste?", dijo en una entrevista en la cadena NBC News.

Bessent apuntó que aunque no se puede garantizar que no se caerá en una recesión "no hay razón para que así sea", y aseguró que si el país hubiera seguido por el mismo camino que bajo el mandato demócrata "habría tenido una crisis financiera".

El secretario del Tesoro añadió no estar inquieto por el comportamiento bursátil: "Llevo 35 años en el sector de las inversiones y puedo asegurar que las correcciones son saludables. Son normales. (...) No me preocupan los mercados", dijo.

Desde los máximos históricos alcanzados entre diciembre y febrero, Wall Street ha caído en torno a un 10%. El S&P 500 y el Nasdaq Composite se encuentra ya en terreno de contracción.

¿Las caídas son oportunidades?

Para Manuel Pinto, analista de mercados, las correcciones actuales son normales. “Históricamente, cada año asistimos de una a tres correcciones en un rango del 5% al 15%. Para los inversores a largo plazo, que pueden verse como oportunidades”.

Según las cifras recogidas por este experto, de las 56 correcciones del 10% que ha sufrido el S&P500 desde 1928, 22 se convirtieron en mercados bajistas y 34 se recuperaron.

A los analistas de Renta 4, las caídas les empiezan a parecer “interesantes para incrementar posiciones a medio plazo, en tanto en cuanto el mercado recoge sólo la parte negativa a corto plazo de las políticas de Trump (aranceles, DOGE), pero no su potencial impacto positivo a medio plazo (refuerzo de las manufacturas americanas, mayor eficiencia) ni el efecto positivo que podrá tener la implementación de otras de sus políticas (reducción de impuestos, desregulación)”,

Eso sí, advierten de que “el clima de incertidumbre actual hace que la volatilidad pueda seguir siendo elevada”. A ello también puede contribuir la Fed.

Reunión de la Fed

La reunión de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) comenzará el martes y se extenderá hasta el miércoles. Entonces, la institución hará pública su decisión sobre los tipos de interés.

Se estima que la máxima autoridad monetaria de EEUU mantendrá sus tasas de interés de referencia en el intervalo de entre el 4,25% y el 4,50%, y que su presidente, Jerome Powell, en la rueda de prensa posterior a la finalización de la reunión, se moje de una vez por todas y hable del potencial impacto negativo que la implementación de aranceles podría tener en la inflación y en el crecimiento económico.

En este encuentro, al ser el último del trimestre, la Fed dará a conocer sus expectativas de crecimiento y de inflación para la economía estadounidense, así como el diagrama de puntos, en el que sus miembros dibujan sus proyecciones para los tipos de interés de referencia para los próximos años.

En Crédit Mutuel Asset Management esperan que el gráfico de puntos “podría reflejar un mensaje más firme que el de diciembre de 2024”. Esto implicaría reducir la previsión de dos recortes de tipos a solo uno para 2025 y 2026.

En cuanto a las previsiones económicas, no esperan cambios significativos en las tasas de crecimiento del PIB para 2025 y los dos años siguientes (alrededor del 2%), debido a la fortaleza del mercado laboral.

Asimismo, creen que las previsiones de inflación se revisarán al alza tanto para este ejercicio como para el próximo. Posteriormente, “se espera que la inflación converja hacia el objetivo del 2% en 2027”.