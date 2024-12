El Gobierno puede retrasar al 1 de enero el relevo en la CNMV: Buenaventura seguiría en 'funciones' hasta entonces

El Gobierno no tiene prisas para nombrar al nuevo presidente, o presidenta, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y, en realidad, tampoco tiene por qué tenerlas. El actual timonel, Rodrigo Buenaventura, puede mantenerse en el cargo hasta el próximo 1 de enero, a pesar de que su mandato termina este 16 de diciembre.

Será entonces cuando Buenaventura se incorpore al Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco) como nuevo secretario general. Se trata de una organización internacional que agrupa a 130 comisiones de valores de todo el mundo que regulan y supervisan el 95% de los mercados financieros.

El Ejecutivo podría incluso alargar el proceso de búsqueda y el nombramiento del presidente de la CNMV más allá del 1 de enero. Tal y como han explicado a EL ESPAÑOL–Invertia voces del Gobierno, y han confirmado fuentes del entorno del supervisor, la actual vicepresidenta, Montserrat Martínez, podría asumir la presidencia si fuera necesario.

Además, si así lo aceptara, podría estar al frente de la CNMV hasta que así lo requiriese el Gobierno al no tener, en principio, que recalar en otra institución. Y lo haría con todas las facultades del cargo, igual que si Buenaventura permaneciese en su puesto más allá del 16 de diciembre.

La extensión del mandato de Buenaventura o la interinidad de Martínez difieren totalmente de la situación vivida este verano con la renovación de la cúpula del Banco de España. En primer lugar, porque Hernández de Cos no pudo extender su mandato a pesar de no tener sustituto. En segundo lugar, porque las competencias de Margarita Delgado como gobernadora en funciones no estaban completas.

La vicepresidenta del Banco de España tuvo que acudir a la reunión que el Banco Central Europeo (BCE) celebró en julio. Y, a pesar de estar presente en las deliberaciones del Consejo de Gobierno en las que se mostró partidaria de mantener los tipos de interés, no pudo votar.

Cabe recordar, además, que a diferencia de lo que ocurre con los cargos de gobernador y subgobernador del Banco de España, la elección del presidente y vicepresidente de la CNMV es tradicionalmente una decisión que toma el Ejecutivo sin negociar con los partidos políticos.

Tal y como queda recogido en la reforma de la Ley del Mercado de Valores, la elección del presidente de la CNMV corre a cargo del Gobierno, a propuesta del ministro de Economía, "entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores".

Además, la persona que resulte elegida deberá comparecer ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que votará sobre su idoneidad, si bien no se trata de un voto vinculante.

La agenda del Congreso de esta semana no hace ninguna referencia a la CNMV. El miércoles, al finalizar el pleno, comparecerá el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.

Sin embargo, lo hará para presentar, a petición propia, los informes anuales 2022 y 2023 de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera. También informará de distintos asuntos a petición de los grupos Popular y Vox.

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital se reunirá también el jueves, al finalizar la sesión plenaria, para debatir y votar proposiciones no de ley de los grupos Vox, Popular, Plurinacional SUMAR, Republicano, Socialista y Mixto.

La interinidad de Buenaventura, y llegado el caso la de Martínez, no sería una novedad en el supervisor del mercado español. Precisamente, el predecesor en el cargo de Buenaventura, Sebastián Albella, tuvo que extender su mandato ante la falta de una persona que lo sustituyera.

Albella comunicó a la entonces vicepresidenta, Nadia Calviño, que no seguiría al frente de la CNMV el 16 de noviembre de 2020. El Consejo de Ministros no anunció el nombramiento de Buenaventura hasta el 15 de diciembre de ese mismo año.

¿Quién sucederá a Buenaventura? Eso es algo de lo que se sabe muy poco. Las quinielas, por ahora, apuntan hacia un perfil politico y descartan a Montserrat Martínez para tomar el cargo de forma titular.