Roberto Moro: "Mucho ojo con IAG. Lo suyo no es una subida, es una recta de aceleración. No comprar"

El Ibex 35 puede alcanzar los 12.200 puntos. Esa es la valoración que hace Roberto Moro, analista de mercados, sobre la evolución del selectivo español. En este contexto, se decanta por Inditex y por Iberdrola. Y también por Merlin Properties, a pesar de que la socimi sea más volátil. Por el contrario, advierte sobre la subida, o mejor dicho sobre "la recta de aceleración", de IAG.

El Ibex 35 ha superado los 11.800 puntos. Está a un paso de los 11.900, que supondría volver a niveles de febrero de 2010. ¿Qué está impulsando al selectivo y hasta dónde puede llegar?

Contemplando el Ibex 35, así sin más, está buscando niveles de 2010, pero si lo contemplas con dividendos, que es como hay que computarlo, lleva ya muchas jornadas en máximos históricos. O sea, que mejor imposible. Hay días que el sector bancario no acompaña, o algún otro en determinados momentos, pero a poco que el mercado se lo siga permitiendo, el Ibex 35 puede volar.

El Ibex 35 con dividendos lleva muchas jornadas en máximos históricos

Para completar una onda como la anterior le quedaría como mínimo un 4%. Creo que si esto continúa igual, con el Dow Jones y el S&P 500 en máximos históricos, el Ibex 35, incluso sin dividendos, se puede ir por encima de los 11.940 puntos. El siguiente nivel es el que en su momento detuvo el avance del precio a finales de 2009, hablamos de 12.200. Perfectamente puede ir a buscar ese movimiento, que es el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde máximos históricos en un gráfico sin dividendos.

Los bancos europeos están en el punto de mira con las operaciones de BBVA sobre Sabadell y de UniCredit sobre Commerzbank. ¿Cómo ve al sector? El lunes sufrió un importante descenso...

Stefano Rellandini Reuters Siena (Italia) UniCredit amplía su participación en Commerzbank al 21% y busca llegar hasta el 30%

Creo que el movimiento que hizo ayer el Stoxx Banks, el SX7E, es más técnico que otra cosa. Ha ido a buscar el soporte que le proporciona al protagonizar un pullback. Es lo que hizo ayer en mínimos. Desde ahí está rebotando con una cierta fuerza. Tiene muchas posibilidades de ir a buscar los 150 puntos. Creo que es lo que va a suceder en el cómputo total sigue rezagado respecto a otros índices europeos, prácticamente todos quitando el Cac 40 francés o el Mib italiano.

En Wall Street el Dow Jones y el S&P 500 se encuentran en máximos históricos. ¿Qué tiene que suceder para que el Nasdaq también alcance cotas históricas?

Nada. Simplemente que siga con esta inercia. Este mercado no lo tumba nada ni nadie. Es impresionante. Será todo lo ficticio que queramos, que yo creo que sí, pero esto no lo trastoca nadie. Cualquier atisbo de caída es interpretado como una oportunidad de compra. Mientras siga instalado ese ánimo en los inversores, solo por inercia continuará subiendo.

Al Nasdaq 100 y al índice de semiconductores de Filadelfia le está costando más. Pero el Nasdaq está a un 4% de máximos históricos ¿Qué podría suceder? Hemos tenido durante este fin de semana una tensión entre Israel y Líbano que yo pensaba que podría tener alguna incidencia y al mercado le da exactamente igual a todo.

¿Qué hay que resulte novedoso como para provocar incertidumbre en el mercado? No veo nada

El mercado sólo penaliza desde hace mucho tiempo aquello que desconoce, como en su momento fue la pandemia. Las guerras, por muy crueles que se presuman, les dan igual. Todo lo que ya conoce el mercado lo asume como una auténtica esponja.

Con ese panorama, ¿qué hay que pueda tumbarlo? ¿Qué hay que resulte novedoso como para provocar incertidumbre en el mercado? No veo nada, a menos que sea un factor nuevo.

ArcelorMittal o Acerinox

ArcelorMittal lidera este martes las subidas del Ibex 35 al repuntar más de un 4%. ¿En qué situación se encuentra? ¿Mejor ArcelorMittal o Acerinox?

A mí no es que me desagraden, pero da mucha rabia comprobar que tienen un buen aspecto técnico, como el que tiene ArcelorMittal, pero que sean tan volátiles. Ahora mismo, técnicamente, todo lo que sea estar por encima de la zona de 21,8 euros, sigue abundando en un escenario de continuidad alcista como para ir a buscar la media móvil de 200 sesiones en la zona de 23,4. Es poca cosa, pero corrobora el aspecto alcista que ahora mismo tiene. Viene subiendo sin solución de continuidad desde 19.7. No hay nada que altere esa sensación.

Acerinox está más enmarañado. Aunque lo haga muy bien, el hipotético recorrido que tendría es mucho menor que el de ArcelorMittal. Por una simple cuestión de potencial, es preferible ahora mismo ArcelorMittal que Acerinox. Los dos lo están haciendo bien, sobre todo a corto plazo, pero con un mayor potencial de ArcelorMittal.

Puig intenta afianzar los 20 euros por acción, nivel que llegó a perder tras presentar resultados. ¿Qué niveles debe recuperar el valor para que haya un cambio de tendencia?

Tiene que remar mucho para salir de donde está. Ayer hizo un nuevo mínimo histórico, que no es decir gran cosa porque salió a bolsa en mayo. Pero habla a las claras de que las expectativas no son buenas. Técnicamente no ha completado ningún ciclo para aventurarme a decir nada. A simple vista, para poder empezar a recuperar tendría que irse por encima de 20,75 euros. Puede recuperar un poquito, pero la primera señal importante la tendrá en 20,75.

Los analistas de JPMorgan y los de Jefferies han reducido el precio objetivo de Repsol hasta 14 y 12 euros por acción, respectivamente. La petrolera cotiza en torno a 11,9 euros, tras caer un 12,5% en lo que va de año. ¿Cómo se puede comportar a partir de ahora?

No creo en absoluto en nada de los precios objetivos de los grandes bancos

No creo en absoluto en nada de los precios objetivos de los grandes bancos. Eso me da siempre exactamente igual. El título hará lo que determine la demanda y la oferta. En este caso, también el comportamiento del crudo. La separación de los departamentos de análisis e inversión no ha llegado nunca a ser del todo efectivo.

Repsol está peligroso una vez que perdió el soporte de los 12,15/12,20. Pero también se está moviendo, además por primera vez, muy pegado a la evolución del crudo. Lo está haciendo exactamente igual. Ahora mismo, a corto plazo, el West Texas Intermediate está para seguir recuperando. Creo que Repsol, en breve, se volverá a situar en la franja 12,5/12,9. Si se va por debajo de 11,5 a precios de cierre, a cerrar todo porque tiene mala pinta. Podría ir a buscar la zona de 10.

Mucho ojo con IAG

¿Qué valores del mercado español cree que hay que tener en el radar en este momento y por qué?

Desde siempre, o casi desde siempre, Inditex. En los últimos tiempos, Iberdrola. A corto plazo, con algo más de volatilidad, Merlin Properties. Lo han ido haciendo muy bien Acciona y Acciona Energía.

Y mucho ojo con IAG. Los niveles a los que ha llegado, 2,45/2,5 euros, se corresponde con los máximos con los que lleva años sin poder irse por encima. Y no solo eso, sino que es el 0,618% de Fibonacci, es decir, el máximo nivel de corrección proporcional de toda la caída desde máximos históricos. IAG está subiendo. No es una subida, es una recta de aceleración, tiene una verticalidad sorprendente. Aquí mucho, mucho ojo. Desde luego, nada de comprar. Permanecer porque puede superarlo, pero comprar no. Estar muy atentos ante cualquier caída de un 2% o un 3%, porque podría estar dando señales claras de hacer lo mismo que hizo en la primavera de 2021. El 2,5 se le atraviesa.