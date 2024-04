Los inversores ven "irresponsable" la actitud de Sánchez pero su órdago "no afectará" a los mercados

Los inversores tachan de “irresponsable” la actitud de Pedro Sánchez al darse cinco días para decidir si sigue al frente del Gobierno o no tras la ofensiva judicial, política y mediática contra su mujer, Begoña Gómez. Sin embargo, dan por hecho que la incertidumbre política generada no tendrá ningún efecto de calado en los mercados financieros o la economía real. Esto es, que no afectará a las bolsas, la deuda pública o las operaciones corporativas.

Alejandro Entrecanales, cofundador de Estela Capital, califica de “falta de responsabilidad” por parte de un gobernante tomar una decisión así, “como si la presidencia de un gobierno fuera algo particular o de ámbito familiar, sin calibrar las consecuencias que puede tener para el país”. Y considera que “esos contratiempos van en el cargo”. “Cuando uno quiere dimitir, dimite sin más. Esto parece un amago para que la gente se eche a la calle a vitorearle y le supliquen que no se vaya”, critica Entrecanales. [La Fiscalía se opone al juez y pide a la Audiencia de Madrid que archive la causa sobre Begoña Gómez] Pese a ello, al ser preguntado por si este impasse en la situación personal y política de Sánchez hará caer a las bolsas, el CEO de Estela Capital anticipa que el efecto en la bolsa española será “limitado” y en los parqués internacionales, “nulo”. Desde hace tiempo, las ‘manos fuertes’ del mercado son conscientes de que la política y la economía, o más bien la política y las finanzas, se han desacoplado. Las bolsas y el PIB siguen su curso al margen de los dirigentes, teniendo más en cuenta factores como los tipos de interés, la cadena de suministro, la sequía o el precio del petróleo. El banquero de inversión de un grupo americano que opera en nuestro país reconoce que, “de momento, no hemos notado preocupación alguna en nuestros procesos”, en referencia a las operaciones de fusión o adquisición entre empresas que suelen asesorar este tipo de entidades. El responsable de un gran fondo de inversión internacional con operaciones en España valida esta sensación: “Para las operaciones privadas, no tendrá prácticamente impacto. Da la sensación de que hemos aprendido a vivir con este tipo de incertidumbre”. Los mercados ni se inmutan Como subraya José Ramón Iturriaga, socio y gestor en Abante, “los mercados están curados de espanto por el tema político. Para que la política afecte a los mercados, tiene que ser muy gordo. Y esto de Sánchez es inédito, pero no muy gordo”, valora el gestor. A tenor de su experiencia cubriendo valores del Ibex y el devenir económico de España, el órdago de Sánchez “no tendrá ninguna consecuencia para los mercados” y “hay pocas probabilidades de volver a repetir elecciones”. Pero, si finalmente las hubiera porque el lunes Pedro Sánchez las convocara, “podrían ser bien recibidas, porque ahora el Gobierno tiene las manos atadas legislativamente, sin apoyos suficientes”. La prueba es que estamos sin Presupuestos Generales del Estado, habiendo sido prorrogados los anteriores. “Con la información que tenemos hoy, no creo que Pedro Sánchez vaya a dimitir. En cualquier caso”, puntualiza José Caturla, CEO de Promocinver Sicav, “el mercado español es poco sensible a anuncios políticos, por lo que no creo que viéramos movimientos fuertes si dimitiera”. Y si aun así se produjesen caídas profundas, habría que entenderlas como “una buena ocasión para entrar” en los mercados. [Bildu, ERC y PNV cierran filas con Sánchez: 'No daremos paso a la derecha'] Este jueves, día posterior al anuncio del presidente del Gobierno de cancelar su agenda pública hasta el lunes para meditar su decisión, la prima de riesgo española apenas subió un punto básico, de 79 a 80, y el Ibex 35 tan sólo retrocedió un 0,40%. “La situación ya es inestable y esto es sólo un capítulo adicional en lo que a los mercados se refiere. El impacto es muy limitado. La macro tiene una tendencia positiva en España que no se tuerce por las noticias de Sánchez. Y por los resultados de las compañías, mucho menos”, tranquiliza Diego Fernández Elices, director general de Inversiones de A&G Banco. Visibilidad de España A pesar de que, a priori, no será un freno para los mercados, hay quienes sí temen que este episodio pase factura a la visibilidad de España en el exterior. Un directivo de un banco suizo en nuestro país destaca que “el inversor internacional lo ve como algo inaudito”. “Esto genera incertidumbre. Si no dimite, que es lo más probable, se prevé un periodo largo de máxima tensión política, y eso es muy negativo para atraer inversión, porque todos los esfuerzos del Gobierno irán encaminados a mantenerse generando, sin duda alguna, políticas cada vez más populistas”, advierte este banquero.