Las acciones de Solaria se disparan tras el compromiso de su CEO con la compañía

En la sesión de este jueves, el Ibex 35 ha comenzado con avances que le han permitido recuperar, al menos en los primeros momentos de la sesión, la zona de los 10.600 puntos. Al analizar su composición, observamos que las acciones de Solaria destacan entre las de mayor ganancia.



Gran parte de esta subida se debe a que Arturo Díaz-Tejeiro, consejero delegado de Solaria, ha reafirmado su compromiso con la empresa. En concreto, ha aumentado su participación accionaria a través de la compra de 90.000 acciones a un precio medio de 10,05 euros cada una. Este gesto demuestra su confianza en el futuro prometedor de Solaria, resaltando su trayectoria positiva y sus planes de crecimiento y expansión internacional.



Recientemente, Solaria ha comunicado resultados financieros récord para el año 2023, con un beneficio neto de 107,5 millones de euros, y ha anunciado su estrategia para expandir su presencia global, esperando que el 50% de su cartera de proyectos se ubique fuera de España.

Por otro lado, y como nota negativa, se ha informado que Point72 Asset Management, L.P. ha tomado posiciones cortas por un 0,5% de la empresa, mientras que BlackRock Investment Management (UK) Limited ha aumentado su posición en un 0,18%, llegando al 2,69% del total.

Desde una perspectiva técnica, es importante considerar su gráfico en temporalidades de largo y corto plazo. A largo plazo, las acciones han mostrado un comportamiento lateral-bajista dentro de un intervalo amplio, oscilando aproximadamente entre los 24,50 euros en su nivel más alto y los 12,5 euros en el más bajo.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches ProRealTime

Sin embargo, el corto plazo despierta gran interés, ya que la acción ha sufrido una fase de ajuste muy importante desde los máximos que se vieron en diciembre, cuando alcanzó los 18,92 euros por acción. Desde ese punto, el valor ha venido mostrando una pauta de máximos y mínimos decrecientes, que le ha llevado a perder varios soportes clave, así como los diferentes soportes dinámicos proporcionados por sus medias móviles más representativas.

La tendencia de Solaria todavía es bajista, y no cambiará hasta que no se observen cierres por encima de los 12,35 euros, lo que indicaría que ha cesado su tendencia bajista para comenzar una fase de lateralización o recuperación. Es esencial que los inversores estén atentos a esta posible señal de cambio de tendencia, ya que podría marcar el inicio de un período de mayor estabilidad o incluso de un impulso alcista en el valor, algo que de momento no está sucediendo.

Por lo tanto, no se debe comprar simplemente porque el precio haya caído de forma considerable. No deberemos dejarnos llevar por el importante rebote que se está produciendo desde la zona de los 10 euros.

Mientras no se demuestre que la secuencia actual de máximos decrecientes ha terminado, es recomendable mantenerse al margen o, al menos, no tomar posiciones alcistas, puesto que el valor mantiene una fuerte tendencia bajista y el riesgo todavía es alto.