Las acciones de Iberdrola quieren hacer otro intento por romper sus resistencias

Las acciones de Iberdrola están subiendo más de un 1%. Además, están poniendo su granito de arena para que el selectivo español se coloque por encima de los 9.300 puntos.

Sin embargo, a pesar de estas subidas que estamos viendo en los últimos días, su precio todavía se encuentra demasiado lejos como para cantar victoria puesto que su resistencia se encuentra en los 11 euros.

Así que toca esperar y ser pacientes y no dar por hecho ni la reconquista en firme de los 9.300 puntos por parte del selectivo español ni por supuesto la ruptura de los 11 euros en las acciones de Iberdrola.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

De hecho, me atrevería a decir que ya hemos visto los máximos intradiarios del día de hoy al alcanzar el valor los 10,905 euros y que ahora lo que toca es recoger parte de los beneficios cosechados en las últimas sesiones.

Así que creo que todavía queda mucho que sufrimiento hasta ver que finalmente puede hacerse con una zona con la que lleva luchando desde hace más de dos meses tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches ProRealTime

No obstante, mientras que esta supuesta corrección que espero no se lleve por delante los 10,70 euros a corto plazo, pero sobre todo no se rompa la pauta de mínimos crecientes perdiendo los 10,525 euros que vimos el pasado viernes 10 de febrero no hay nada por lo que preocuparse.

Tan solo estaríamos alargando todavía más el proceso de lateralidad que presentan las acciones de Iberdrola desde hace dos meses y medio.

[La cartera de acciones de Eduardo Bolinches para la sesión de hoy]

Por último, solo recordar que la paciencia será recompensada porque en cuanto veamos cierres consecutivos por encima de los 11 euros, el valor entrará en subida libre y sin referencias que alcanzar por la parte superior.

Sigue los temas que te interesan