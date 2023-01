El Ibex 35 sube un 7,9% en su mejor inicio de año desde 2003

Solo una caída en diez sesiones y una subida acumulada del 7,9%. Ese es el saldo del Ibex 35 en ese arranque de año, el mejor desde 2003, cuando el índice nacional repuntó en el mismo periodo un 9,5%.

El repunte de este viernes ha sido del 0,61% y con él el Ibex 35 ha alcanzado los 8.881,7 puntos. De la misma forma, la subida acumulada esta semana ha llegado al 2,07%.

Dos factores han marcado el devenir de los mercados estos últimos cinco días: el dato de inflación de Estados Unidos y el inicio de la temporada de presentación de resultados en Wall Street. Las bolsas europeas han reaccionado ante ambas circunstancias con fuertes alzas.

Tal y como se esperaba, el índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos se moderó en diciembre, haciéndolo por sexto mes consecutivo, y se situó en el 6,5%, seis décimas por debajo del registro de noviembre.

Tras conocer el dato el mercado ha mantenido prácticamente sin cambios sus expectativas de subida de tipos en la reunión que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) celebrará principios de febrero. Las previsiones apuntan a que el incremento será de 25 puntos básicos.

Asimismo, el mercado anticipa que el nivel terminal -el máximo al que llegarán los tipos- se alcanzará en junio, cuando llegarán al 5%, mientras que prevé que la Fed reduzca las tasas 50 puntos básicos en la parte final del año.

Esta última presión va en contra de las declaraciones de los miembros de la institución y del diagrama de puntos publicado en diciembre, donde los responsables de política monetaria dejaron claro que los tipos se mantendrían en torno al 5% durante un periodo de tiempo prolongado.

Tipos e inflación

“Hay que tener en cuenta que los precios relacionados con los servicios se mantienen tensionados y será necesaria una mayor ralentización del mercado laboral y de los salarios para declarar la victoria sobre la inflación”, advierten en Renta 4.

En cualquier caso, “los mercados siguen apostando claramente por que los bancos centrales terminarán con su proceso de alzas de tipos en los próximos meses, mientras que los inversores más 'optimistas' están apostando porque, incluso, comenzarán a revertir este proceso durante el segundo semestre de 2023”, reiteran los analistas de Link Securities.

[El frenazo de los precios y la 'baja' de tres halcones del Comité de la Fed acercan una subida de tipos de 0,25 puntos]

Ellos son menos positivos en este sentido, ya que creen que la inflación, a pesar de que haya tocado techo -favorecida por los efectos base y por la caída de los precios de las materias primas y la energía-, “va a tardar mucho en acercarse al objetivo del 2% establecido por los principales bancos centrales”.

La renta variable, tanto europea como estadounidense, celebró con subidas las perspectivas de una Fed menos agresiva. Los índices del Viejo Continente han mantenido el tono positivo, mientras que las dudas volvían a Wall Street coincidiendo con el inicio de la presentación de resultados.

Resultados

Entre otros gigantes estadounidenses, cinco grandes bancos -Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Bank of New York Mellon y Wells Fargo- han dado a conocer sus cuentas de 2022.

En el conjunto del pasado ejercicio, el beneficio neto de Bank of America se redujo un 14%, hasta los 27.528 millones de dólares (unos 25.400 millones de euros) y el de JPMorgan, un 22%, hasta los 37.676 millones de dólares (unos 34.866 millones de euros).

Los analistas de Renta 4 recuerdan que “el deterioro del ciclo, ya patente y que irá a más recogiendo el impacto de una mayor restricción monetaria, no está aun plenamente recogido en las estimaciones de resultados del consenso, donde sigue existiendo riesgo a la baja y con ello la posible presión sobre las bolsas en las próximas semanas”.

El consenso de analistas espera una caída del beneficio por acción de las compañías del S&P500 del 4,1%. “Se trataría del primer descenso desde el tercer trimestre de 2020, y no sería de extrañar una prudente guía 2023 en vista de la desaceleración esperada de la actividad en un contexto de mantenimiento de tipos altos”, indican también desde el banco.

[La Fed aleja las bajadas de tipos y advierte contra “la relajación prematura de la política monetaria”]

En la sesión de este viernes, el euro acumulaba una subida semanal del 1,5% frente al dólar y se intercambia a 1,08 ‘billetes verdes’, con lo que se mantenía en niveles de abril de 2022.

El petróleo Brent se recuperaba de las caídas de la semana anterior y repuntaba un 7,71% en esta. El precio del petróleo europeo alcanzaba los 84,42 dólares por barril impulsado tanto por la debilidad del dólar como por la reapertura de las fronteras chinas.

Las expectativas de una Fed menos agresiva impulsaban también la cotización del oro. El metal precioso ha llegado a alcanzar máximos de los últimos nueve meses, al superar los 1.900 dólares por onza.

La rentabilidad del bono español a 10 años cede al 3,11%, mientras que la prima de riesgo baja hasta los 98,2 puntos básicos.

Sigue los temas que te interesan