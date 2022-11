Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El selectivo intenta mantener los 8.100 puntos pese al miedo a nuevas restricciones por la Covid en China

La oficina europea de patentes ha concedido a Lleida.net la patente europea de número EP3461074 sobre su método contratación certificada EIDAS denominada “PLATFORM AND METHOD OF CERTIFICATION OF AN ELECTRONIC CONTRACT FOR ELECTRONIC CERTIFICATION AND TRUST SERVICES (EIDAS)”.

La concesión, vigente por un periodo de 20 años, es la cuarta patente europea sobre métodos de certificación y notificación, así como de testigo digital en contrataciones y notificaciones electrónicas que recibe Lleida.net de un total de 217 patentes actualmente concedidas a nivel mundial.