Auge y caída de FTX: así se ha desmoronado el imperio del ‘Warren Buffett’ de las cripto

Importantes líderes políticos y empresariales del panorama internacional se verán las caras el próximo 30 de noviembre en un encuentro organizado por The New York Times. El rotativo también invitó a la cumbre a Sam Bankman-Fried, el fundador y exconsejero delegado de la plataforma de intercambios de criptodivisas FTX. Obviamente, mientras organizaba el evento, el rotativo no pudo prever lo que sucedería poco después.