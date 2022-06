Las acciones de Acerinox están a punto de generar una nueva señal de compra

La semana pasada vimos como el precio de las acciones de Acerinox perdían testimonialmente los 10 euros. Lo hacían en formato intradiario para salvarlos en precios de cierre tanto el jueves como el viernes y también en la sesión de ayer.

Ya en la sesión de ayer parecía que el valor quería recuperar parte de las recientes caídas de semanas atrás, pero todavía no fue capaz de superar los máximos del vencimiento de opciones y futuros del pasado viernes.

Sin embargo, en la sesión de hoy ya estamos viendo claramente al valor acaparando una de las mayores subidas de la sesión con la apertura por encima de los máximos del viernes y con la entrada de nuevo dinero que le está llevando a acercarse a la siguiente zona de resistencias tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches ProRealTime

Así que ahora es momento de estar atentos para ver qué es lo que ocurre con los 10,56 euros que es por donde está pasando actualmente la media móvil de medio plazo y que generaría una nueva señal de fortaleza en el valor si logramos ver un cierre por encima de ellos.

[Consulte aquí las claves operativas del Ibex 35, según el analista Eduardo Bolinches]

No obstante, ya sabe que a mí me gusta filtrar siempre con un segundo cierre por encima de dicho nivel para evitar falsas rupturas que me hagan entrar en momentos en los que no son los correctos.

Así que lo mejor que podemos hacer es esperar a que se vean claramente rotos al alza esos 10,56 euros y más cuando también se corresponde con el primer retroceso por Fibonacci que se necesita romper para poder calificar de reacción interesante tras un movimiento en contra como es el caso.

De hecho, de fracasar el ataque a dicha zona no descarto en absoluto un nuevo acercamiento a los 10 euros para intentar aglutinar nuevo dinero fresco para volver a intentarlo posteriormente.

En cuanto lo consiga, tendremos las referencias de la mitad de la bajada previa en los 11 euros y posteriormente el retroceso por Fibonacci más importante de todos, el del 61,8% y que se encuentra en los 11,45 euros.

