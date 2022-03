Con la que está cayendo en los mercados, ¿cómo no voy a vender?

En la madrugada del pasado jueves empezó la invasión de Ucrania como todos saben ya. La primera reacción de los mercados europeos y americanos fue caer alrededor de un 5% mientras, de fondo, algunos "opinadores" no dudan en decir que estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. En apenas unas horas empiezan a aparecer fotos de heridos civiles, de muertos (militares), de bombas, de edificios en ruinas…

Con todo esto, es fácil caer en una obviedad que te lleva a una conclusión mucho más cercana y, por tanto, alarmante: Ucrania es Europa – después de Ucrania, ¿quién viene? ¿Putin seguirá avanzando hacia el oeste? ¿Hasta dónde?

Si en esa mañana frenética, dura y oscura, nos acordamos de nuestras inversiones normalmente encontraremos comentarios de analistas y gestores parecidos a lo siguiente:

"Nadie esperaba que esto ocurriera. No solo hace semanas o meses, sino horas antes de que estallara la guerra. Todos estábamos convencidos de que no le interesaba a ningún actor involucrado que este fuera el escenario".

De hecho, una vez estalla, ¿quién tenía armado el escenario con las decisiones de inversión a seguir? ¿Y qué hace uno? Vender. Sin duda.

En momentos tan increíblemente volátiles, preocupantes y complicados mantener la calma y analizar de manera rigurosa y racional los fundamentales de la situación es clave

Todo el mundo está vendiendo (¡-5% abajo los índices europeos!). Y ojo, que hace un rato he escuchado a gente hablando de la Tercera Guerra Mundial. ¿Y yo voy a esperar a ser el último en salir? Y lo haces. Y vendes perdiendo ese 5%. "¡Qué es ese -5% comparado con la que va a seguir cayendo!".

Pero vendiendo no coges la recuperación. Porque un rato después en ese mismo jueves 24, los índices estadounidenses acaban cerrando el día con repuntes del 1,5%, en el caso del S&P500.

Y, al día siguiente, la pregunta es otra: "¿Cómo ha recuperado esto tan rápido?". "¿Esto no caerá otra vez?". Pues la parte de mi cartera que no vendí, creo que la voy a vender ahora.

Estos días están siendo un ejemplo importante de cómo la volatilidad extrema en momentos puntuales (y terriblemente graves desde un punto de vista humanitario, social y político) es el motivo fundamental por el que muchos inversores materializan unas pérdidas que no sólo no recuperan, sino que algunos recuerdan después de muchos años y no vuelven a invertir.

En momentos tan increíblemente volátiles, preocupantes y complicados, donde es difícil ver más allá de la incertidumbre que crea un escenario tan borroso en mercados financieros, mantener la calma y analizar de manera rigurosa y racional los fundamentales de la situación es clave. Y, seguramente, muy difícil.

La volatilidad se puede utilizar o sufrir de muchas maneras

Hay varias reflexiones importantes que pueden ayudar a manejar esta situación en mercados financieros:

1. Se toman decisiones de inversión todos los días, a veces cada pocos minutos. Y dejar las cosas como están es una decisión muy importante. Porque lo que decides realmente no es dejar las cosas como están, sino que tu posicionamiento actual es el que querrías tener en una situación como esta.

2. Rusia es irrelevante desde un punto de vista económico. Pero muy relevante desde un punto de vista de materias primas. Muchas de ellas las necesitamos directa y/o indirectamente todos los días.

3. Es entendible que los mercados estadounidenses recuperaran en horas las caídas y se hayan mantenido arriba. No lo es tanto el hecho de que se recuperen gran parte de las caídas en una región como Europa, que energéticamente es 100% no independiente.

4. Menor crecimiento e inflación alta era ya parte del escenario macro. Pero una inflación alta provocada por una guerra es distinta: históricamente se tolera más y mejor por parte de los bancos centrales.

5. Haber vendido el jueves 24 a las 14 horas perdiendo un -4% en el EuroStoxx50 en el día (en el año sería un -8%), impide, a cierre del lunes 28: a) seguir invertido, b) haber recuperado el 93% de ese -4%, y c) no disfrutar de una potencial revalorización de aquí a los siguientes meses.

La volatilidad se puede utilizar o sufrir de muchas maneras. Pero dejar que nos rompa nuestra planificación financiera y la construcción de nuestro patrimonio no deberíamos permitirlo.

***Gonzalo Pradas es director de Openbank Wealth

