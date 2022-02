Las acciones de Grifols se colocan a precios del año 2014. ¿Compramos o bajarán más?

Malos tiempos para ser inversor en Grifols que lleva una importante caída de más de un 57% desde sus máximos históricos y que acumula casi dos años de mercado bajista.

En el pasado mes de noviembre, el valor sufrió una gran corrección de un 20% que llevó a muchísimos inversores a entrar en el valor pensando que la compañía estaba ya en precio tras el varapalo acumulado y el golpe final a modo de tirada de toalla.

Sin embargo, el rebote tras ese mes para olvidar ha sido muy pobre y hoy debemos hablar de nuevos mínimos en el valor no vistos desde hace más de 7 años tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Grifols en velas mensuales Eduardo Bolinches ProRealTime

Habrá caído en la cuenta que estoy mostrando un gráfico de velas mensual y una escala logarítmica para poder medir exactamente tanto, la subida como la bajada en términos relativos, puesto que no es lo mismo que el precio de las acciones suba un euro cuando Grifols cotizaba en los 4 euros en el año 2011 como subirlo el pasado mes de diciembre cuando cotizaba en 15 euros.

Además, también ajusto el gráfico a los eventos financieros acaecidos como los dividendos devengados.

Y como pueden ver el resultado del gráfico es desolador. El valor no solo lleva casi dos años bajando , sino que además ahora amenaza con perder la zona en torno a los 14 euros que es el soporte más fuerte que se ha creado en el valor desde el año 2013.

Es más, no podemos apreciar en detalle lo que está ocurriendo con los 15,36 euros puesto que estamos viendo un gráfico mensual. Este nivel de precios ha sido testeado y perdido en la vela de diciembre, luego en la de enero con un nuevo mínimo y ahora en la de febrero con un mínimo más profundo todavía.

Y es que estamos hablando del nivel de soporte por Fibonacci del 61,8% de todo el tramo impulsivo desde el mes de junio de 2010.

Así que la respuesta a la pregunta de si debemos apostar por el valor va a tener que esperar al cierre de la vela actual. No obstante, las cosas no pintan bien. De hecho, espero una continuidad correctiva hacia los 9,25 euros. Nivel en donde nos encontramos otro gran soporte al ser los máximos del año 2008.

Solo cambiaría de opinión si viese cotizaciones sostenidas por encima de los 17,40 euros y ese nivel poco a poco se está alejando cada vez más por lo que simplemente hay que esperar a ver el desarrollo de este mes en los precios.

