ArcelorMittal se juega la continuidad de las caídas con la media móvil de medio plazo

La semana pasada fue una semana para olvidar ya que fue la de mayor corrección desde los meses del inicio de la pandemia en el año 2020. Pocos valores se salvaron de ver correcciones importantes y las acciones de ArcelorMittal no fueron una excepción ya que quedo patente la confirmación de un techo en la zona de los 33 euros.

La corrección desde entonces ha sido de 5 euros si contamos los mínimos de la sesión de hoy hasta ver cotizaciones ligeramente inferiores a los 28 euros. Un nivel claramente vital para los intereses de los inversores que trabajan en el corto plazo ya que en dicha zona se encuentra la media móvil de medio plazo que pasa concretamente por los 27,995 euros además de la mitad de todo el tramo impulsivo previo desde los mínimos de 23,30 euros vistos el 30 de noviembre hasta esos máximos recientes del pasado miércoles 12 de enero en los 33,015 euros.

Tal y como podemos ver en el siguiente gráfico, de perder el nivel actual de precios nos esperaría una continuidad de la corrección hacia la zona de los 27 euros. Allí tenemos el retroceso de Fibonacci más importante, el del 61,8 por ciento, a que también se une ligeramente por encima, en los 27,20 euros, la media móvil de largo plazo haciendo de esta manera que este soporte sea mucho más fuerte que el actual.

Evolución de las acciones de Arcelor Eduardo Bolinches ProRealTime

Así que es vital monitorizar la situación de los mínimos de la sesión de hoy ya que de perforarlos a la baja quedaría patente la impotencia de construir una reacción alcista desde este nivel de precios y, por lo tanto, el escenario de correcciones hasta la zona de los 27 euros tomaría cuerpo.

Allí es desde donde se volvería a intentar construir una nueva reacción alcista y, en la que aparentemente, tendrá un mayor potencial de éxito.

No obstante, en la medida que no perdamos en la sesión de hoy los 28 euros, todavía no podemos dar por condenado al valor a bajar a los 27, pero sí que debemos mantener nuestra atención mientras que no comencemos a ver el cierre del hueco bajista de la sesión de hoy con cotizaciones superiores a los 28,30 euros.

Sigue los temas que te interesan