eDreams ampliará capital por 75 millones a la espera del rescate de la SEPI

eDreams Odigeo ha anunciado este miércoles una ampliación de capital por 75 millones de euros. Una operación en la que solo participarán inversores cualificados para acelerar su ejecución mientras la agencia de viajes online sigue esperando respuesta a su solicitud de ayuda a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

A pesar de que la cotizada defendió en octubre contar con una "posición financiera sólida", al final ha hecho uso de la carta blanca para ampliar capital que consiguió de sus accionistas en la junta del pasado 22 de septiembre. Desde eDreams se justifica el movimiento para "acelerar su desapalancamiento y respaldar aún más su continuo crecimiento estratégico".

Sobre este punto, se especifica que "se emplearán hasta 50 millones de euros de los fondos en la amortización parcial de sus bonos garantizados sénior por valor de 425 millones de euros, con un cupón del 5,50% y vencimiento en 2023". El capital restante irá dirigido hacia "proyectos generales", entre los que destaca "el desarrollo de la plataforma de suscripción Prime", que ya cuenta con dos millones de usuarios.

Pendiente de precio

Como contraparte a la agilidad que podría conseguirse para cerrar la ampliación, que todavía podría quedarse en papel mojado si las cifras no convencen al consejo, el efecto dilutivo que supondrá para sus actuales accionistas. En especial, para los minoristas que no tendrán opción de acudir a esta colocación acelerada de acciones para las que aún no se ha decidido precio.

En este sentido, eDreams Odigeo ha señalado que "la oferta se lanzará de inmediato a través de un proceso de prospección de la demanda acelerado" en el que se determinará "el precio por acción ofrecida y vendida". Este miércoles, eDreams marcó su último precio en bolsa a 9,35 euros por título.

Además, ha explicado que esta "potencial ampliación de capital" forma parte de la "constante revisión de su estructura de capital, que incluye una evaluación activa de la refinanciación de su deuda sénior". Un proceso que, según ha aprovechado para adelantar, "podría materializarse pronto".

Para conseguir el éxito en la captación de capitales, se han contratado los servicios de Banco Santander, Barclays Bank Ireland y Deutsche Bank como coordinadores globales. Además, BBVA (en colaboración con Oddo BHF) y Société Générale actúan ya como colocadores conjuntos y CaixaBank como co-coordinador. Por su parte, Lazard se ha encargado de la asesoría financiera del proceso.

Pendiente de la SEPI

Mientras tanto, la compañía sigue pendiente de la última palabra de la SEPI sobre su petición de ayuda financiera. Aunque inicialmente se esperaba que estos rescates públicos estuvieran en curso antes del fin de 2021, la Comisión Europea aprobó que su estudio pudiera alargarse hasta el 30 de junio de este año, como se refrendó en Consejo de Ministros.

Para tener todas las opciones abiertas, el consejo de administración de eDreams ya llevó a la última junta de accionistas del grupo la posibilidad de ampliar capital por hasta un 50% de su capital social a lo largo de los próximos cinco años. Una vez que esta maniobra fue aprobada por la asamblea, la compañía tiene ahora margen para la transacción anunciada y todavía más abultada.

Asimismo, la junta celebrada en septiembre dio también su visto bueno a la posibilidad de emitir bonos, obligaciones y demás valores de renta fija, convertibles o canjeables en acciones. De nuevo también por un importe máximo equivalente a la mitad de su capital social.

Sigue los temas que te interesan