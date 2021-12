La resistencia que parece infranqueable para las acciones del BBVA

Las acciones del BBVA tienen una piedra en el zapato en medio del rally de Navidad en forma de media móvil de largo plazo que le está impidiendo continuar con la reacción alcista.

Esta media móvil de largo plazo se encuentra en estos momentos en los 5,23 euros que es justo donde también se encuentra el precio de las acciones mientras escribo este texto.

En la sesión de ayer, pudimos ver un cierre por encima de dicha media móvil por lo que hoy es el día en el que tiene que confirmarse la ruptura para poder continuar con la reacción alcista.

Sin embargo, el mercado en general está optando por una recogida de beneficios y esto está poniéndole las cosas un poco más difícil para poder confirmar dicha ruptura.

No obstante, la corrección no es nada profunda en la medida que el selectivo mantiene a tiro de esta tarde los 8.700 puntos a poco que Wall Street reanude también con las subidas, por lo que no está todo perdido tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones del BBVA Eduardo Bolinches ProRealTime

Por lo tanto, todavía debemos esperar a ver qué es lo que ocurre esta tarde porque todas las ventanas están abiertas.

Lo lógico sería que Wall Street reanudará las subidas, y con ello, los pocos inversores que están siguiendo el mercado en estos días, entren en el BBVA y con ello consigan que acabemos viendo hoy el segundo cierre por encima de los 5,23 euros a modo de confirmación de la ruptura de una media móvil que está siendo una pesadilla para el valor en este mes de diciembre.

Luego vendrá la pequeña resistencia que tenemos en los 5,29 euros que podría enfríar los ánimos de los alcistas en el valor, pero debemos ser consciente de esa opción ya que, como he dicho anteriormente, estamos en pleno rally de Navidad pero el volumen de esta ruptura es muy bajo.

No obstante, mientras que Wall Street no se gire debemos seguir confiando en la recuperación progresiva de los precios en el BBVA.

