Todo preparado para ver nuevos máximos históricos en la cotización de Acciona

Las acciones de Acciona están listas para marcar nuevos máximos históricos en su cotización y solo queda esperar a que se superen los máximos intradiarios que vimos el pasado 1 de noviembre en los 168,90 euros. No obstante, de cerrar a los precios que estamos viendo en esta mañana ya conseguiríamos un máximo histórico en base cierres que actualmente se encuentra en los 167,10 euros y que vimos el pasado 28 de octubre.

Así que es solo cuestión de esperar a que rompamos estás marcas y, en la medida que el Rally de Navidad continúe en marcha certificándose con un índice Ibex 35 cerrando por encima de los 8.700 puntos, deberíamos esperar que los nuevos máximos históricos en este valor estén muy cerca.

A partir de ahí, entramos en un mundo desconocido en el que la única referencia que vamos a tener por la parte superior es una proyección del último impulso alcista que comenzó el pasado 12 de octubre y se extendió hasta el 1 de noviembre. Entonces, la cotización se revalorizó un 21% en 14 sesiones bursátiles y por lo tanto, en caso de producirse un impulso idéntico al de entonces, deberíamos hablar ahora de una continuidad en las subidas que le lleva hace alcanzar los 183,6 euros el próximo 11 de enero tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Acciona Eduardo Bolinches ProRealTime

Otra referencia que vamos a tener, pero en esta ocasión por la parte inferior, será la continuidad de la pauta de mínimos crecientes que tendremos que vigilar para salirnos del valor como indicio de un comienzo de una recogida de beneficios a las actuales subidas.

No obstante, el valor goza de un estupendo aspecto técnico en el medio y largo plazo por lo que, en principio, todos aquellos inversores que vayan a plazos de más tiempo que unas pocas semanas no deberían preocuparse mientras que no vean que la cotización pierde el nivel de los 154 euros.

Así pues, por todo lo dicho, el valor está a puntos de volver a generar una nueva señal de compra que deberíamos aprovechar tanto si vamos a corto como a medio y largo plazo.

