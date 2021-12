Dónde invertir en bolsa hoy: Enagás, Banco Sabadell, OHLA y Naturgy

El selectivo español no puede con los 8.400 puntos, pero se queda cerca de ellos teniendo una nueva oportunidad en el día de hoy.

De hecho, sería necesario reconquistar los 8.600 puntos para conseguir un poco de tranquilidad y retomar la confianza sobre la que se puede construir un buen cierre de año.

No obstante, pase lo que pase siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante además de tener a muchos inversores atentos a ellos.

¿En qué deberías invertir según tu edad?:

1) Enagás: Continúa por encima de los 20,50 euros, por lo que todavía podemos seguir pensando en los 21,20 como siguiente objetivo mientras que no pierda los 20,40 euros.

2) Banco Sabadell: Parece que quiere hacer suelo por lo que podemos entrar con stop de protección en los mínimos de ayer de los 0,5726 euros buscando una continuidad de la reacción alcista que le lleve a testear y romper la siguiente resistencia de los 0,6126 euros.

3) OHLA: Confirma los nuevos máximos anuales del lunes, pero seguimos sin poder romper la resistencia de los 0,92 euros. Así que debemos estar muy atentos por si se gira a la baja y pierde los 0,86 euros.

4) Naturgy: Los máximos históricos del lunes casi quedaron confirmados aunque por la mínima no puedo ser. No obstante, mientras que no pierda los 25 euros debemos seguir confiando con el valor.

Evolución de los valores bajo seguimiento Eduardo Bolinches VisualChart

Sigue los temas que te interesan