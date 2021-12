LA BOLSA EN DIRECTO El Ibex 35 tiene el ambiente adecuado para continuar con la reacción alcista Mientras que no recuperemos los 8.600 puntos todavía no podemos confiar en que lo peor ya ha pasado.

Estamos viendo subidas generalizadas en los mercados asiáticos con la Bolsa de Tokio que sube un 2,42% mientras que la Bolsa de Sídney lo hace en un 0,95%. En China, tenemos a la Bolsa de Shanghái que pone la nota negativa bajando un 0,13% mientras que la de Hong Kong sube un 1,83%.

Por su parte, los futuros estadounidenses también se mueven con subidas y tenemos al futuro del Dow Jones que se anota una subida del 0,53%, el del S&P 500 sube un 0,55% y el del tecnológico Nasdaq 100 arriba un 0,62%.

Subidas que también se están extendiendo a los futuros nocturnos europeos con revalorizaciones del 0,50% para el futuro del Dax alemán y del 0,31% para el Euro Stoxx 50.

Todo ello, nos deja un escenario de apertura con hueco alcista para el selectivo español en torno a los 8.478 puntos y por lo tanto continuará con la reacción. No obstante, hasta que no veamos la reconquista de los 8.600 puntos no debemos pensar que lo peor ya ha pasado.

Por otro lado, tendremos una agenda financiera en la que destaca el índice Halifax de precios de la vivienda, la cuenta corriente en Francia, índice ZEW de confianza inversora en Alemania, el PIB en la Euro zona y desde EE.UU. la productividad no agrícola, balanza comercial, índice RedBook de ventas minoristas y previsión energética a corto plazo.