El dueño de Evergrande cede a las presiones y vende propiedades para ayudar a pagar las deudas

Hace tres semanas se filtró que las autoridades chinas, recelosas de "rescatar" al gigante inmobiliario chino, estaban presionando a Hui Ka Yan (o Xu Jiayin en chino mandarín), para que usara su fortuna en el pago de los cupones atrasados de deuda y así evitar el default.

De momento, y tras varios momentos tensos en los que parecía que podía impagar, y tras apurar los 30 días de gracia, Evergrande ya se ha salvado por tres veces in extremis, de empezar el proceso de bancarrota con el que se le ha amenazado.

Ahora un informante anónimo presentó documentación que prueba que comenzó a vender a sus activos de lujo (arte, caligrafía y tres casas de alta gama) para cumplir con las deudas que posee con los tenedores de bonos.

Prometió vender una mansión de más de 450 metros cuadrados en The Peak (valorada en unos 100 millones de dólares según Reuters), el enclave residencial más prestigioso de Hong Kong, para saldar un préstamo del Banco de Construcción de China en octubre.

Medios locales dijeron que se comprometió a recaudar unos 300 millones de dólares hongkoneses para pagar un bono de Evergrande vencido que, sumado a otras ventas, sumarían un total de 821 millones de dólares hongkoneses, unos 100 millones de dólares más.

La fortuna de Xu Jiayin

El empresario fundador del conglomerado chino Evergrande, ha visto caer su fortuna personal en unos 25.000 millones de dólares el último año, según la revista china 'Hurun Report'.

De esta manera, el empresario de 63 años de edad protagoniza la mayor pérdida patrimonial entre los cerca de 3.000 ciudadanos chinos que aparecen censados en la lista anual de las mayores fortunas de China, que en 2021 lidera por primera vez Zhong Shanshan, de 67 años, conocido por sus empresas de agua embotellada y cuyo patrimonio se estima en 60.500 millones de dólares (algo más de 52.000 millones de euros).

La caída de Xu Jianyin desde la quinta posición de la lista de 2020 al puesto 70 en la edición de 2021, después de ver reducida en casi un 70% su fortuna estimada durante el último año, ha provocado que por primera vez ningún representante del sector inmobiliario aparezca entre las diez mayores fortunas chinas.

De hecho, el propio fundador de Evergrande llegó a ocupar en 2017 la primera posición entre los más ricos de China.

Gran parte de su riqueza conocida se deriva de su participación mayoritaria en Evergrande y de los dividendos en efectivo que ha recibido de la empresa desde su salida a bolsa en 2009 en Hong Kong. Hui se ha embolsado alrededor de 8.000 millones de dólares durante la última década gracias a los generosos pagos de Evergrande. No se sabe cómo Hui reinvirtió esos dividendos.

Contagio

Pocos dudan de la influencia de la crisis de Evergrande en todo el sector inmobiliario chino y en la inversión extranjera. Y, por tanto, está ayudando al empeoramiento de las cifras económicas chinas las últimas semanas.

Kaisa, Fantasía Holdings Group Co Ltd, Sinic Holdings (Group) Co Ltd, China Properties Group Ltd y Modern Land (China) Co Ltd han incumplido ya obligaciones de deuda en dólares, siguiendo el ejemplo de Evergrande, mucho más grande que ellas.

"A pesar de un repunte reciente en los precios de los bonos emitidos por desarrolladores inmobiliarios chinos, sus rendimientos se mantuvieron en niveles en los que el refinanciamiento es inviable para la mayoría de los desarrolladores de alto rendimiento" dijo Ek Pon Tay, gerente senior de cartera de deuda de mercados emergentes de BNP Asset Management.

Lo que pueda recaudar el dueño de Evergrande de su propia fortuna, si es que son ciertas las informaciones, podría salvar momentáneamente del proceso de bancarrota a Evergrande pero una reestructuración de deuda se hace inevitable ante el aparente rechazo de las autoridades chinas a "rescatar" a la empresa, a pesar de las visibles negativas consecuencias que está provocando su sitaución.

