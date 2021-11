Acreedores de Evergrande denuncian el impago de un bono y preparan el proceso de bancarrota

Este miércoles se cumplía otro "mes de gracia" por tres cupones que vencieron el 11 de octubre y que suman casi 149 millones de dólares. Todo apuntaba a que Evergrande los había podido abonar, pero al menos uno de los acreedores niega haber recibido el dinero.

Terminado el día en China, uno de los acreedores de estos bonos, la consultora alemana DMSA (Deustche Markt Screening Agentur) ha difundido un comunicado anunciando que no ha recibido su parte del dinero y que, por tanto, prepara ya una demanda de bancarrota contra Evergrande.

El pasado sábado Evergrande debía haber pagado 82,49 millones de dólares de dos cupones, y de nuevo no lo hizo, confiando en que el mes de gracia que le queda pueda proporcionarle la liquidez necesaria. Se suponía que se guardaba la liquidez para el pago de hoy, cuyo incumplimiento la llevaría a la quiebra.

La falta de pago, de confirmarse, daría lugar a un incumplimiento formal por parte de la empresa y desencadenaría disposiciones de incumplimiento cruzado para otros bonos en dólares de Evergrande. Sería la tercera vez en menos de un mes que apura el plazo hasta el último momento.

Eso refleja claramente los problemas de liquidez de la compañía, que se supone había conseguido el dinero con la venta de Protean Electric y de una participación en HengTen Networks Group.

Trámites

Karl Clowry, asesor de reestructuración y socio de Addleshaw Goddard LLP cree que el pago se hará: "Sería toda una sorpresa que los fondos no fluyeran hacia el fideicomisario en el plazo requerido, dado el inmediato incumplimiento cruzado y el efecto dominó sobre los proveedores y el mercado inmobiliario de la República Popular China en general".

Sin embargo, desde DMSA alertan que Evergrande tiene pendientes de abonar 23 bonos cruzados y, si uno no es satisfecho, todos los demás también caen en el impago. Y aclaran:"Para determinar la bancarrota, una demanda de insolvencia debe ser presentada en los tribunales. Esto puede ser hecho por la propia empresa o por sus acreedores"

DMSA concluye su comunicado afirmando que está preparando el procedimiento de bancarrota contra Evergrande y que ya estaría hablando con otros inversores sobre este asunto.

Para su analista, Marco Metzler "tan pronto como los tribunales abran el proceso por insolvencia, Evergrande entrará oficialmente en bancarrota. Y eso es solo cuestión de días".

Hasta la Fed está preocupada

Hasta ahora los mensajes de analistas y bancos centrales insistían en restar importancia a la crisis de Evergrande. Incluso los reguladores en Pekín dijeron que la crisis sería “contenida”.

Ahora que la liquidación de bonos se ha extendido a todo el sector inmobiliario de China y más allá, crece la preocupación por el riesgo potencial para el sistema financiero mundial.

La Reserva Federal de Estados Unidos hizo explícito ese vínculo en un informe el lunes, advirtiendo que lo que sucede en la industria inmobiliaria de China podría afectar los mercados financieros y amenazar el crecimiento económico mundial.

“El estrés financiero en China podría presionar a los mercados financieros mundiales a través de un deterioro de la percepción de riesgo, plantear riesgos para el crecimiento económico mundial y afectar a Estados Unidos”, dijo la Fed en su Informe de Estabilidad Financiera semestral publicado el lunes.

Resaltando los riesgos de un posible contagio, la Autoridad Monetaria de Hong Kong pidió a los bancos que revelen su exposición a los bienes raíces chinos, según un informe de medios locales. Hay preocupación de que los promotores puedan tener mucha más deuda de lo que figura en sus balances.

Crisis de liquidez

La falta de efectivo empeora día a día. El rendimiento de un índice de Bloomberg de bonos chinos en dólares con grado especulativo, dominado por firmas inmobiliarias, se ha disparado hasta el 24%.

Kaisa Group Holdings Ltd., que dijo la semana pasada que no realizó pagos en productos patrimoniales, fue rebajada aún más en la categoría especulativa por Fitch Ratings.

La venta masiva afectó a emisores de mejor calificación como Country Garden Holdings Co., y ni siquiera los bonos de una empresa estatal china escaparon a la caída. Esta semana los diferenciales de los bonos de grado de inversión de la nación frente a los bonos del Tesoro registraron la mayor diferencia desde abril.

Las acciones no se salvan. Un índice de Bloomberg de promotores chinos está en el nivel más bajo en más de cuatro años después de perder un 33% en 2021. El indicador está valorado en solo 0,3 veces el valor en libros, lo que muestra que los operadores están asignando un descuento significativo a los activos reportados por promotores.

Los accionistas de empresas como Evergrande, China Fortune Land Development Co., China Aoyuan Group, Fantasia Holdings Group Co Ltd y Yuzhou Group Holdings Co. tienen pérdidas superiores al 70% en lo que va de año.

Curiosamente, el pasado marzo, el regulador del sector bancario dijo que las burbujas de activos en los mercados extranjeros representaban un riesgo para la economía mundial y podrían estallar pronto.

