Evergrande salva otra bola de partido y paga el cupón de deuda tras el mes de gracia

Sin comunicado oficial, de nuevo "según fuentes", todo apunta a que Evergrande ha abonado el pago de intereses por un bono offshore antes de que expirara el período de gracia hoy, evitando con ello el impago, tal como hizo el viernes pasado.

El promotor inmobiliario, que evitó un incumplimiento la semana pasada al obtener 83,5 millones de dólares para el pago de intereses de un bono, necesitaba pagar 47,5 millones de dólares a los tenedores de bonos antes de hoy.

La falta de pago antes de la fecha límite del viernes habría provocado incumplimientos cruzados en todos los bonos por valor de 19.000 millones de dólares de la compañía en los mercados de capitales internacionales, en lo que habría sido el segundo incumplimiento de deuda corporativa de mercados emergentes más grande del mundo.

La noticia ha sido recibida con frialdad en la bolsa de Hong Kong, donde cotiza la compañía sin apenas cambios. Aunque sí que mejoró la cotización de sus bonos que, no obstante, siguen negociándose con descuentos de más del 75% de su valor nominal.

En concreto hay un bono con vencimiento 2023 que se ha negociado a un 190% de rentabilidad. La situación es tan crítica que las autoridades han pedido al fundador de Evergrande que use su propia fortuna personal para abonar las deudas.

La crisis sigue

Evergrande no cumplió con los pagos de cupones por un total de casi 280 millones en sus bonos en dólares el 23 de septiembre, el 29 de septiembre y el 11 de octubre, comenzando con períodos de gracia de 30 días para cada uno. Como vemos aquí, una vez abonado el de hace un mes, tiene de tiempo hasta el 11 de noviembre para los siguientes.

Un impago podría desencadenar cláusulas de default cruzado sobre la otra deuda en dólares de la empresa y permitiría que los acreedores actúen para proteger sus intereses. También puede dificultar que Evergrande libere efectivo mediante la venta de activos.

Las empresas en situación de impago suelen estar obligadas a obtener la aprobación de los acreedores para futuras ventas de activos. Los tenedores de bonos pueden optar por presentar una solicitud de quiebra, por ejemplo.

Más allá de que pueda ir pagando los intereses de los bonos, aunque sea con retraso, se ve muy difícil que pueda afrontar el próximo vencimiento importante donde debe devolver también capital, y es un bono de 2.000 millones de dólares que vence en marzo.

"Evergrande ha hecho todo lo posible para resolver los problemas de liquidez, pero es un poco difícil reunir suficiente capital para pagar toda la deuda", dijo Cliff Zhao, estratega jefe de China Construction Bank International en Hong Kong.

"Creo que (habrá) algunas negociaciones entre Evergrande y sus prestamistas, por lo que aún es posible algún tipo de recorte. El mercado aún necesita algo de tiempo para digerir y fijar el precio".

Cualquier perspectiva de la desaparición de Evergrande plantea interrogantes sobre el destino de más de 1.300 proyectos inmobiliarios que tiene en curso en unas 280 ciudades.

La exposición de los bancos también es amplia. Un documento filtrado de 2020, calificado como falso por Evergrande pero tomado en serio por los analistas, mostró que las responsabilidades del desarrollador se extendían a más de 128 bancos y más de 121 instituciones no bancarias.

La firma ya ha contratado asesores y las autoridades chinas han comenzado a sentar las bases para una posible reestructuración, reuniendo a expertos legales y contables para examinar las finanzas del grupo.

Contagio

Incluso cuando Evergrande obtiene fondos para realizar pagos, otros desarrolladores chinos cuyas fortunas se han visto afectadas por las preocupaciones del mercado por la crisis de la deuda de Evergrande se han deslizado hacia un incumplimiento formal.

Fantasia Holdings Group Co Ltd, Sinic Holdings (Group) Co Ltd, China Properties Group Ltd y Modern Land (China) Co Ltd todos han incumplido sus obligaciones de deuda en dólares este mes.

Otros desarrolladores con una deuda significativa en dólares han propuesto extender los vencimientos de los bonos en el extranjero o emprender una reestructuración de la deuda en una reunión con los reguladore.

En una reunión con desarrolladores esta semana, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC) de China y la Administración Estatal de Cambio de Divisas les dijeron a los desarrolladores que enfrentan grandes vencimientos de deuda en el extranjero que evalúen el riesgo de pago e informen de las dificultades.

La NDRC también imploró a los desarrolladores que cumplan con las obligaciones de deuda en el extranjero y mantengan su reputación y el orden del mercado:"Los incumplimientos selectivos en el mercado extraterritorial son enfáticamente inaceptables para las autoridades"

"Esta aclaración de la NDRC esta semana debería tranquilizar a los inversores extraterritoriales de que serán tratados de manera justa junto con los inversores locales", dijo el estratega de DBS Wei Liang Chang.

Incluso los desarrolladores que no han incumplido han visto cómo los precios de sus acciones y bonos se han desplomado. El viernes, Chinese Estates Holdings Ltd dijo que registraría una pérdida agregada de HK $ 1.36 mil millonesde dólares hongkoneses en el año fiscal actual por la venta de todos sus bonos emitidos por su par Kaisa Group Holdings Ltd.

Las preocupaciones sobre el impacto sistémico de un incumplimiento de Evergrande han ampliado los diferenciales de la deuda en dólares de alto rendimiento de China a niveles récord a medida que los inversores exigen primas de riesgo más altas.

Las preocupaciones de los inversores también han mantenido elevado el costo de asegurar contra el incumplimiento de la deuda soberana de China. Ese costo a principios de este mes tocó su nivel más alto desde el apogeo de la pandemia en 2020.

En cualquier caso, con el pago de hoy, aunque sea in extremis, Evergrande ha gando tiempo. Al menos hasta el 11 de noviembre.

