Invesco defiende la inversión en oro como refugio contra la incertidumbre y la inflación

Laure Peyranne, responsable de ETF para Iberia, Latinoamérica & US Offshore, de Invesco, ha defendido la inversión en oro a pesar de que 2021 no ha sido un año muy brillante para este metal. Este año no ha sido muy rentable para el oro pero su correlación con el resto de activos ha sido muy baja, lo que demuestra su carácter refugio.

Es un activo que tiene más aceptación cuando las condiciones son más inciertas. Y esto se demuestra en los flujos de entrada, que aumentan en los momentos en que la renta variable baja.

Lo importante es que esto no ocurre siempre, a veces aumentan por otros motivos. Esto hace que, además de como activo refugio, también sirva como un activo especulativo más.

La mayor demanda de oro viene de la joyería, aunque bajó durante la pandemia un factor importante para ello fue la reducción de bodas en la India, si bien se compensó con las compras de los bancos centrales aumentando exposición.

Cobertura contra la inflación

El oro se ha revalorizado un 15% cada año de media cuando el IPC era superior al 3% y del 6% cuando ha sido inferior, según un estudio realizado de los últimos 50 años (1971-2021). Sin embargo, se ha demostrado además que funciona mejor que los TIPS, o bonos ligados a la inflación.

Aunque se comportó muy bien en 2020 en marzo y abril cuando más incertidumbre había respecto a la pandemias y peor se comportaban las bolsas, en el resto del año tampoco le fue mal.

Por lo tanto, el oro subió aunque el IPC fue bajo, y ahora que es alto, también sube. Esa versatilidad es uno de los motivos por los que el oro acumula en los últimos 20 años un 10,2% de rentabilidad anual. Y es que las cifras demuestran que la oferta total del oro ha bajado y la demanda ha subido.

Formas de invertir en oro

De esta forma, hay varias formas de invertir en oro, siendo la primera el oro físico (joyería, lingotes, monedas..) pero no es práctico por los costes de custodia y seguridad.

Otra son los futuros de oro, con la ventaja (que puede ser un inconveniente) del apalancamiento. Es una buena forma de especular a corto pero tiene unos costes importantes si se mantiene la posición largo plazo.

También hay quien recomienda la compra de acciones en mineras de oro. Sin embargo, un estudio de largo plazo demuestra que la lógica de ambas inversiones es diferente y el comportamiento entre ambos activos también.

Invesco entiende que la mejor forma es con un ETF. De hecho, ellos tienen el mayor de Europa en oro. Aunque se llama ETC, debido a que en Europa para ser un ETF (algo que no pasa en Estados Unidos) tiene que tener una diversificación que no existe en este producto.

Su ETC de oro no invierte directamente en oro sino en certificados respaldados por oro físico que están guardados en una cámara acorazada en Londres. Es un producto tan líquido como las acciones y de bajo coste (0,12% de comisión anual) que permite tanto una operativa a corto plazo como a largo.

También aseguran que el oro en el que invierten es un producto sostenible, que sigue las indicaciones de la Guía del Oro Responsable de la LBMA, que confirman que en la labor de minería se respetan derechos humanos y trabajo digno.

Bitcoin

Preguntada Laure Peyranne sobre la supuesta rivalidad entre el oro y el bitcoin, ella responde:"Hay criterios comunes, como que ambos son activos limitados y descorrelacionados. Pero el historial del oro es más largo."

De este modo, se conoce cómo reacciona el oro a la inflación o a la incertidumbre pero es pronto para saber, debido a su corta historia, cómo funciona el bitcoin en los mismos supuestos como para realizar una comparación.

En cualquier caso, Invesco considera al bitcoin un activo interesante con el que trabaja y ofrece productos a inversores, no lo ve como competencia al oro.

Sigue los temas que te interesan