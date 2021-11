Wall Street intenta recuperarse del giro bajista de las tecnológicas ayer

Tras una jornada mixta en Asia y otra muy volátil en Europa donde siguen predominando las ventas (pero se ha recuperado con fuerza desde mínimos), Wall Street intenta olvidarse de la última hora de la sesión de ayer. En ella los valores tecnológicos se giraron con violencia y el Nasdaq acabó cayendo más del 1% tras haber marcado máximos históricos. Hoy los tres principales índices cotizan con escasos cambios.

Ayer antes de la apertura los futuros ya avisaban que el Nasdaq marcaría máximos y el S&P500 los tenía muy cerca pero la noticia de la de Powell amplificó el movimiento. Sobre todo reaccionaron muy positivamente los bancos, que temían que una elección de Brainard implicara una mayor regulación.

Pero hubo mucha volatilidad. El motivo fue que empezaron a tensionarse los tipos de la deuda, volviendo la rentabilidad del 2 años al nivel prepandémico, descontando los futuros una subida de tipos en junio de 2022 en lugar de en septiembre como se preveía la semana pasada.

Quizás ayudó a esa última hora bajista, unas declaraciones de Yellen afirmando que “Tenemos que preocuparnos por la inflación” pero el caso es que giró al Nasdaq y al S&P500 (que no al Dow Jones, a los bancos los tipos más altos les gustan).

La suerte que tienen los alcistas en Wall Street es que, al contrario que en Europa, no parecen preocuparles el aumento de contagios ya que no descuentan que en Estados Unidos pueda haber confinamientos.

La noticia de una liberación de reservas estratégicas de crudo por parte de China, India, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, liderados por Estados Unidos (que ya ha anunciado 50 millones de barriles), ha presionado al petróleo a la baja, si bien se teme que la OPEP+ responda reduciendo producción. El caso es que el brent está casi en los 82 dólares cuando estuvo por debajo de 79 antes de la confirmación de la noticia.

El dólar sigue muy fuerte por la expectativa de un endurecimiento de la política monetaria, así que el euro/dólar se ha acercado a 1,12, si bien ahora está de rebote en 1,124.

El bitcoin tocó ayer mínimos en 55.600, casi un 20% por debajo de los máximos históricos de este mismo mes, aunque ahora se mantiene algo por encima de 56.700.

El oro cae también hoy y pierde los 1.800 dólares la onza que tanto le costó superar. Ahora ronda 1.790.

Empresas

Anoche presentó Zoom Video Communications, Inc. los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2022, mostrando que sus ingresos aumentaron un 35% anual para alcanzar los 1,05 mil millones y superar las estimaciones de los analistas. Los ingresos netos se situaron en 340,4 millones, lo que supone un aumento del 71% con respecto a los ingresos netos de 198,64 millones registrados en el mismo trimestre del año fiscal 2020. Se tradujo en un beneficio diluido por acción de 1,11 dólares. La cifra también superó las expectativas del mercado. No obstante, sus acciones bajan con fuerza.

La minorista estadounidense especializada en electrónica Best Buy ha cerrado el tercer trimestre con un beneficio por encima de lo esperado. Se ha anotado unas ganancias por acción de 2,08 dólares, mientras que las previsiones apuntaban a que se quedaría en los 1,91 dólares. Pese a ello, sus acciones son las que más bajan del S&P500.

Tesla Inc. ha contratado a David Misler, que anteriormente trabajó como fiscal en el Departamento de Justicia, como su nuevo consejero delegado. Misler también trabajó anteriormente como abogado litigante para la Comisión de Valores y Bolsa (SEC).

La Autoridad Garante de la Competencia y los Mercados de Italia (AGCM) ha sancionado con 203,2 millones de euros a las tecnológicas Apple y Amazon por haber acordado la restricción de la venta de productos por parte de terceras empresas

Ha salido la lista de 30 entidades de importancia sistémica global en 2021, según la clasificación elaborada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en colaboración con el Comité de Basilea y las autoridades nacionales.

Ninguna entidad sistémica ha sido incluida en la categoría 5, que implica una exigencia de capital suplementario del 3,5%, la mayor de la escala utilizada. De su lado, JP Morgan es el único banco en el grupo 4, con una exigencia adicional de capital del 2,5%. Implica que es el banco más sistémico del mundo.

En la categoría 3, con una exigencia adicional del 2%, figuran los bancos Citigroup, HSBC y BNP Paribas, mientras que en la categoría 2, con una exigencia suplementaria de capital del 1,5%, aparecen Bank of America, Bank of China, Barclays, Goldman Sachs, China Construction Bank, Deutsche Bank, Industrial & Commercial Bank of China y Mitsubishi UFJ FG.

De su lado, en la categoría 1, con una exigencia del 1% de capital extra, junto al Santander se encuentran el Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit y Wells Fargo.

El criptointercambiador Binance declaró que su reciente pausa en los retiros de Dogecoin fue causada por un problema técnico "que causó que las transacciones antiguas fueran reenviadas a 1.674 usuarios "Desde que ocurrió el incidente, DOGE Network nos ha estado proporcionando apoyo, pero tenemos que reconstruir la billetera por completo, lo que está causando un retraso que esperamos que pueda durar otra semana o más", dijo Binance.

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, declaró hoy en una entrevista en la radio que el país no puede descartar la introducción de nuevos cierres en medio del aumento de los contagios de COVID-19 y subrayó que la situación en algunos estados es "muy, muy grave" y que tales medidas pueden ser necesarias para frenar la propagación de la enfermedad.

La actividad del sector privado de la zona euro se ha acelerado en el mes de noviembre, después de tocar mínimos de seis meses en octubre, según el dato adelantado del índice compuesto de gerentes de compra (PMI), que ha subido hasta los 55,8 puntos desde los 54,2 del mes anterior, según IHS Markit. La actividad de las empresas manufactureras de la eurozona ha aumentado en noviembre, hasta los 58,6 puntos desde los 58,3 de octubre, mientras que las empresas del sector servicios aceleraron su expansión, hasta los 56,6 puntos, frente a los 54,6 del mes anterior.

El BCE es "serio" acerca de poner fin a su programa de compra de bonos de emergencia en marzo y es posible que no necesite expandir las compras regulares de activos para cubrir el déficit, dijo ayer el miembro del Consejo de Gobierno, el francés François Villeroy de Galhau.

La representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, considera "plausible" que la inflación en la Eurozona se situará por debajo del objetivo del 2% de la entidad "a medio plazo", aunque reconoce que los riesgos "están sesgados al alza".

Mientras Knot, también del BCE, ha declarado: «Si los mercados están en lo cierto sobre la inflación entonces hay que subir los tipos de interés»

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, defendió su búsqueda de tasas de interés más bajas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, lo que llevó a la lira a un nuevo mínimo histórico frente al dólar. “Turquía ha abandonado las viejas políticas basadas en altos costos de endeudamiento y una moneda fuerte en nombre de la desaceleración de la inflación, y en su lugar cambió a una nueva configuración que prioriza mayores inversiones, exportaciones y una fuerte creación de empleo”, dijo Erdogan. La reacción del mercado a estas palabras ha provocado que el valor de la lira turca se desplome un 15% hoy.

