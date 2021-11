El doble techo que tiene que desmontar Aena para evitar volver a los 128,5 euros

La semana pasada no fue nada positiva para las acciones de Aena y que realmente ya venían corrigiendo de la semana previa cuando el valor se dio la vuelta en los 152 euros. Esto le ha llevado a perder recientemente tanto la media móvil de medio plazo como la de largo plazo.

De hecho, en la sesión de hoy de rebote generalizado en las principales bolsas tampoco podemos decir que esté siendo aprovechado por el valor ya que la acción, tras un breve intento de reaccionar al alza, ha vuelto a colocarse en territorio negativo.

No es que esté bajando mucho en el día de hoy, de hecho tan solo se está dejando un 0,15% respecto al cierre del viernes, pero el hecho significativo de que la reacción de hoy no haya podido alcanzar los 139,30 euros, que es el nivel que perdió el viernes activando de esa manera el doble techo, no es nada positivo para el corto plazo.

Evolución de las acciones de Aena Eduardo Bolinches ProRealTime

Además, ese nivel de precios se corresponde también con lo que vendría siendo la mitad del cuerpo de la vela correctiva del viernes, lo que le hace si cabe más importante. Por lo tanto, solo debemos confiar en el valor si es capaz de reconquistar esos 139,30 euros porque de lo contrario el riesgo de comenzar ahora el camino potencial de caídas proyectado por la figura de doble techo es bastante elevado.

Esto nos lleva a pensar como siguiente objetivo la zona de los 128,50 euros como la más fiable. Un nivel de precios que ya testeamos el pasado 16 de septiembre y con más anterioridad en los mínimos de julio de este verano.

Sinceramente, si no vemos una relajación en la psicosis actual por el aumento de restricciones de movilidad a nivel europeo provocado por el incremento de contagios por la pandemia de la covid-19, veo francamente difícil el que evitemos este escenario de continuidad correctiva hacia los mínimos de este verano.

Tan solo el valor me diría que estoy equivocado si somos capaces de ver cierres consecutivos por encima de su media móvil de largo plazo que en estos momentos está pasando 140,22 euros. Así que es momento de esperar y ver.

