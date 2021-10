La gestión pasiva se come al gestor activo

La recuperación de los mercados, esencialmente la renta variable, y la superación de las turbulencias provocadas por la pandemia, han permitido que la industria de la gestión viva un momento dulce. La recuperación del patrimonio gestionado es un hecho como demuestran los máximos históricos que trimestre a trimestre encadenan los fondos de inversión.

Sin embargo, patrimonio récord no equivale a salud, entendiendo la misma según el concepto cualitativo que debería atesorar el sector. En otras palabras, que el patrimonio gestionado crezca no significa que la situación sea ideal. Lo atractivo para el mercado sería que la gestión independiente ofreciera un producto que permitiera de verdad aportar una dosis suficiente de diferenciación.

Esto no iba a cambiar sustancialmente el problema mayoritario del sector, como es la excesiva bancarización, pero sí iba a permitir que una sana rivalidad entre la diferente tipología de gestoras aportara un mayor componente de calidad.

Un estudio reciente de la agencia de valores Indexa Capital, del que nos hemos hecho eco recientemente en este diario, ofrece como conclusión principal que en los últimos quince años, solo el 1,1% de los fondos de inversión comercializados en España han conseguido una rentabilidad mejor que la del mercado, que es lo mismo que decir que el 99% de los fondos que el inversor español ha podido elegir en década y media lo hace peor que su índice de referencia.

Con las cada vez más sofisticadas herramientas de selección disponibles, el mayor acceso a la información y la supuesta mayor cultura financiera, los inversores deberían ser capaces de seleccionar a los mejores gestores o los mejores productos de inversión.

Los fondos convencionales han dejado de ganar 120.000 millones de euros en los últimos quince años en relación a los fondos pasivos

Lo que los hechos nos dicen no es tanto una cuestión de selección como de capacidades. Dónde está realmente el problema ¿en la gestión o en la selección? Posiblemente en ambos lados.

Buenos gestores no faltan. Mi experiencia como selector de fondos me lleva a pensar que no es un problema de talento sino de consistencia. Hay gestores que tienen resultados brillantes pero que en los largos plazos se alternan con resultados mediocres hasta acabar ofreciendo un rendimiento inferior al índice.

Lo vemos constantemente. Basta darse una vuelta por las redes sociales para constatar que se cuentan los éxitos pero no los fracasos y que los mismos gestores que publicitan los aciertos desaparecen cuando el viento es de cara o el performance no es bueno.

Volviendo al estudio, resulta muy llamativo que en fondos globales, donde se mide mucho más la capacidad de generar alfa en la gestión, un fondo indexado haya generado 4,5 veces mejor rendimiento que un gestor activo. Lo mismo ocurre con fondos de renta fija donde las diferencias deberían ser menores.

El peso de la gestión independiente en España ha vuelto a caer en el tercer trimestre de 2021

Un fondo indexado en quince años ha generado una diferencia de rendimiento de nada menos que del doble que la de un fondo con gestión activa. Son datos muy contundentes que ofrecen poca réplica si tenemos en cuenta que, según Indexa, los fondos convencionales han dejado de ganar 120.000 millones de euros en los últimos quince años en relación a los fondos pasivos.

Esto lo que posibilita son dos cosas. La primera es constatar la idea de que en muchas ocasiones no merece la pena pagar altas comisiones de gestión por productos poco consistentes ubicados en gestoras con escasas capacidades.

La segunda es que son datos que no ayudan a reducir la bancarización del sector, donde estas diferencias aplican igualmente, motivo por el cual cada vez más la gestión se dirige hacia una automatización cuantitativa.

El peso de la gestión independiente en España ha vuelto a caer en el tercer trimestre de 2021 y ya representa el 9% de un patrimonio de casi 320.000 millones de euros, una cuota muy baja.

Aplicando el bajo porcentaje de éxito que concluye Indexa, esto significa que menos de 3.000 millones de euros gestionados en España son capaces de batir a su benchmark, mientras que los 25.000 millones restantes, por los que se paga una elevada comisión de manera generalizada, obtienen rendimientos 3 veces más bajos que un fondo indexado. Es evidente que mucho tiene que cambiar la industria.

Sigue los temas que te interesan