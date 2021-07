Trea mantiene su estrategia de inversión pese al ‘boom’ de las materias primas y prevé la subida de Repsol

Carlos Tusquets, presidente ejecutivo de TREA AM, en el Observatorio de las Finanzas. Jesús Umbría

Trea Asset Management ha decidido mantener su estrategia de inversión a pesar de la subida de los precios de las materias primas, una evolución al alza que responde a las consecuencias de la recuperación de la macroeconomía tras la pandemia, según ha explicado la gestora en un comunicado.

Los expertos de la gestora han señalado que la recuperación se está caracterizando por los cuellos de botella provocados por la pandemia, que se han generado por el aumento de demanda cuya oferta no ha podido dar respuesta. La consecuencia es la fuerte subida de las materias primas, si bien son las materias agrícolas y algunos metales industriales los que reflejan mayores subidas.

"Esta vez no ha habido ningún periodo transitorio en el que los balances de empresas y hogares pudieran sanearse. Los cuellos de botella no desaparecerán hasta que las restricciones a la movilidad desaparezcan completamente y los niveles de inventarios vuelvan a niveles acordes con la actividad", ha señalado el director de Estrategia en Trea AM, Ricardo Gil, que espera que esa situación se produzca en la segunda mitad del año.

Caída de Acerinox

En el caso de empresas vinculadas a empresas de materias primas en España, la gestora ha explicado que su estrategia fue aprovechar la fuerte caída de Acerinox por la salida de un accionista de referencia para aumentar sus posiciones.

"Las expectativas para Acerinox son muy positivas en el conjunto del año y creemos que ni el consenso ni la cotización lo han recogido. Por tanto, en nuestro caso no se puede decir que hemos disminuido nuestra presencia en materias primas", ha especificado el director de renta variable de Trea, Alfonso de Gregorio.

Asimismo, Trea Renta Fija irá reduciendo poco a poco su exposición a high yield en favor de investment grade, con poco peso en bonos de gobierno de la zona euro.