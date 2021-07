La incertidumbre regulatoria y la inversión verde marcan la cotización de Iberdrola de espaldas a Villarejo

La cantidad de aristas que se han ido incorporando a los movimientos de los mercados financieros ha complicado la interpretación de los hechos que impactan en las bolsas y en las empresas cotizadas en los últimos tiempos.

Algoritmos, tendencias de inversión, gestión pasiva, los criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa, que en inglés son conocidos con las siglas ESG), rebalanceo de carteras, vencimiento de futuros o reuniones de los grandes bancos centrales son algunos de los elementos que mueven la inversión en el siglo XXI y tienen gran trascendencia sobre las empresas cotizadas, que dependen de los mercados de capitales para financiar su desarrollo.

En este complejo contexto, el 'caso Villarejo' es un elemento que distorsiona el panorama añadiendo un punto más de complejidad a la evolución de las empresas del Ibex 35 afectadas por los negocios del excomisario.

El caso más reciente es el de Iberdrola. Los movimientos de Norges Bank con su trading diario han hecho que el peso del banco que gestiona el fondo de pensiones noruego en Iberdrola baje del 3% en varias ocasiones en los últimos meses, para después volver a situarse en ese umbral.

Sin ir más lejos, después de unas operaciones de compra venta de acciones que han marcado esa oscilación en el primer semestre, Norges volvió a superar el 3% en el capital de la eléctrica la pasada semana, como se notificó a la CNMV.

Este movimiento demuestra que la imputación de Ignacio Sánchez Galán y su número dos, Francisco Martínez Córcoles, en una de las piezas del 'caso Tándem' no ha motivado una estampida de los fondos internacionales a pesar de que muchos titulares en prensa han vinculado esos movimientos a caídas bursátiles de la eléctrica.

Se trata de un elemento a tener en cuenta ante el aplazamiento de la declaración de Galán decidida por el juez, tras un duro escrito de la eléctrica y la posible imputación de la empresa, como ya ocurrió con BBVA sin que los inversores lo penalizaran con movimientos rotundos.

Empresas afectadas

El 'caso Cenyt' afecta ya de forma directa o indirecta a cuatro grandes cotizadas españolas (Iberdrola, BBVA, CaixaBank y Repsol). Como informó este periódico, su posible impacto en la cotización de estas empresas preocupa a sus directivos e, incluso, al Ejecutivo.

Sin embargo, por el momento ese efecto en los mercados ha sido más que limitado. No hay que olvidar cómo BBVA cerró como mejor banco español en bolsa en 2019, cuando sus negocios con Villarejo estaban día tras día en la prensa nacional.

Con este precedente, ¿es posible vincular la caída de Iberdrola en bolsa desde enero a la evolución de la investigación del juez? Los analistas consultados consideran que la bajada de sus títulos que se ha producido desde los máximos que tocó en enero se debe a otros factores con mayor peso.

Sí que en el caso de la caída de títulos que se produjo el día del anuncio de la imputación, reconocen que en una parte puede vincularse a la noticia por la respuesta inmediata de los hedge funds. Pero la evolución de la eléctrica desde ese día hasta el cierre de este viernes ha sido menos negativa que la de otros rivales, como Endesa, lo que da idea de que el 'caso Villarejo' no es lo que está marcando la pauta de su comportamiento.

Momento del sector

"El sector energético ha vivido su momentum en los últimos dos o tres años al calor de los criterios ASG que han determinado la revalorización de muchos valores asociados a las energías renovables. Pero ese empuje está perdiendo impacto porque las principales carteras están ya posicionadas y se empiezan a prestar atención a otros valores", explica a este periódico una fuente del mercado en relación a esta pregunta.

En este contexto, un informe publicado esta semana por RBC señala al sector de las utilities como el que peor comportamiento ha tenido en bolsa este año.

"Las empresas europeas de servicios públicos se han quedado rezagadas", explica ese informe que también señala a que la posibilidad de que una recuperación económica débil pueda afectar de forma negativa a las energías renovables.

Regulación del Gobierno

Si a nivel global ha ocurrido esto, a nivel local hay otro elemento que ha jugado muy en contra de la cotización de las eléctricas: la incertidumbre regulatoria que se deriva de anuncios como, por ejemplo, el fin de los bautizados como 'beneficios caídos del cielo' de estas empresas.

Esto ha hecho que, desde que se anunció el 28 de mayo a cierre de mercado, empresas como Iberdrola hayan caído más del 7% y Endesa más del 11%. Menor impacto ha tenido Naturgy, con una subida en este periodo.

Es esta incertidumbre regulatoria lo que destacan los analistas como detonantes de la caída de la acción de la empresa, frente a otras interpretaciones que han apuntado en exclusiva al 'caso Cenyt'.

Los grandes bancos de inversión han prestado -al menos por el momento- una muy limitada atención a este asunto, que afecta a una de las multinacionales más activas del mercado no solo por su volumen bursátil, también por sus emisiones de deuda o por sus numerosos deals (movimientos corporativos).

Las casas de análisis que han recogido este tema tampoco lo han destacado con grandes titulares en sus informes y las que se han referido al espinoso asunto lo han enmarcado dentro de la dinámica de una investigación judicial incipiente.

"La investigación no equivale a una acusación formal de que se haya cometido un delito e, incluso en un escenario de resultado negativo, vemos un riesgo limitado para la estrategia de la empresa como el grueso de los 75.000 millones de euros de inversión incluidos en el plan estratégico 2020-25 que ya se ha comprometido", afirma un informe de Alantra consultado por este diario.

Esta firma añade que la eventual dimisión de su presidente "sería una noticia negativa para la empresa" en el contexto actual en el que la actuación se limita a una investigación.

Criterios ASG

Sin embargo, si entre las manos que mueven los mercados el libro a seguir es el de los criterios ASG, el hecho de que la compañía esté inmersa en una investigación judicial hace que sea necesario abordar también este punto, pero poniéndolo en su contexto.

Los grandes fondos institucionales han mantenido su apoyo a Galán en los últimos meses sin mover el accionariado. Qatar Investment Authority (8,69%) y BlackRock (5,23%) mantienen sus posiciones, mientras que Norges Bank ha vuelto a superar ese 3% con oscilaciones.

Esto se debe a que la aplicación de estos criterios se somete a calificaciones muy complejas -algunas en revisión- que hacen que, sin una acusación formal, Iberdrola siga siendo una de las empresas que mejor se ciñe a sus requisitos.

El pasado mayo, la agencia Fitch colocó a Iberdrola en el podio de las empresas mejor posicionadas para la transición a una economía cero carbono junto con Orsted y China Three Gorges.

Las agencias de rating se están convirtiendo en las grandes calificadoras de las inversiones verdes e informes como este pesan sobre la decisión de inversión de los fondos que se mueven con criterios ASG.

Iberdrola es el mayor emisor privado de bonos verdes del mundo y esto convierte a la empresa en una de las favoritas de los fondos 'verdes' con 32.000 millones de euros de financiación sostenible en 2021.

Es algo que sigue pesando en las carteras ASG, que sin acusación formal no parece que vayan a prestar mucha más atención al 'caso Cenyt'. Pero esto no significa que el valor no pueda caer en los próximos meses.

A la complejidad de interpretar los mercados se suma otro elemento, y es la preocupación de los inversores por cuestiones de la macroeconomía por el escenario de inflación que se dibuja en Estados Unidos y también en Europa, así como por el efecto que puede tener en la evolución de los tipos de interés.

La recuperación económica puede ser un arma de doble filo para estas empresas. De un lado, permite acelerar sus inversiones verdes, pero por el otro, las utilities son valores defensivos y no siempre se mueven de forma favorable cuando crece el PIB.

Son todos estos ingredientes, aderezados con la gestión pasiva y el comportamiento de los algoritmos, los que marcan la evolución de las grandes cotizadas, incluidas las que están afectadas por Villarejo, un caso que, como las propias empresas han reconocido, está dañando su reputación.