ACS: un valor que ofrece un buen ratio de riesgo-beneficio

Tenemos el precio de las acciones de ACS en el mismo nivel que hace 8 meses en los entornos de los 25 euros. Así que podemos decir claramente que lo único que está pasando es el tiempo.

Sin embargo, desde entonces lo que también hemos visto es que este nivel de precios ha venido aguantado el envite de varios ataques de ventas de acciones desde finales del año pasado.

Luego, vimos nuevos testeos a finales de enero, a lo largo de todo el mes de febrero de este año y más recientemente a finales del pasado mes de mayo y el más importante de todos: el pasado viernes.

Sin embargo, hay una sutil diferencia entre el último testeo del pasado viernes y el del resto de ocasiones. Y es que ahora encontramos también en esa zona en torno a los 25 euros la presencia, y por lo tanto el apoyo adicional, de la media móvil de largo plazo que actualmente pasa por los 25,20 euros.

Estos dos hechos pueden hacer pensar que el valor vaya a comenzar ahora una reacción alcista. Sin embargo, hay que tener en cuenta que plantearse una estrategia buscando esa reacción alcista es realmente adelantarse a los acontecimientos puesto que lo único que ha ocurrido en el valor es que ha vuelto a buscar el apoyo de la zona de los 25 euros tal y como podemos comprobar en el siguiente gráfico.

Evolución de los precios de las acciones de ACS Eduardo Bolinches

Estamos por lo tanto ante la fase más importante de un giro. Y es que para buscar una reacción alcista hacen falta tres fases: la primera de ellas es que alcance un nivel de soporte relevante, la segunda que se frene y la tercera, y a la que debemos estar atentos, es al giro al alza.

Un giro que de momento no ha comenzado, pero que estamos ante un momento óptimo para ello. No obstante, no debemos olvidar nunca que necesitamos un plan B, es decir, un plan de salida por si el valor no reacciona al alza y continúa bajando.

Ante ese escenario, necesitaremos que asumir el resultado negativo de nuestra osadía de haber adelantadonos a esa tercera fase. Eso implica que si vemos cotizaciones por debajo de los 24,90 euros hay que asumir nuestro error y perder una pequeña cantidad de dinero.

Es más, esa cantidad de dinero debe ser muy pequeña puesto que como estamos planteándonos una estrategia de adelantarnos a los acontecimientos, ya de por sí no deberíamos entrar con la misma cantidad habitual con la que entramos en otro valor claramente alcista sino que debemos entrar como mucho con la mitad del dinero a la espera de que el valor nos dé la razón e ir incrementando con nuevas posiciones.

Por lo tanto, con esta premisa podemos plantearnos la entrada con una pequeña cantidad de dinero esperando que sea el mercado el que efectivamente nos diga que estamos en el camino correcto una vez que reconquiste niveles superiores a los 26,20 euros entrar con el resto buscando el viaje del precio hacia niveles que se han demostrado, de momento, como te techo de este rango de lateralidad de los últimos 8 meses en las inmediaciones de los 28,85 euros.

Por lo tanto, estamos ante una estrategia en la que hay poco que perder y, en comparación, mucho que ganar.