La resistencia de los 9.200 puntos se pone muy cara en la sesión de vencimiento

Tercer viernes de mes y eso implica que esta tarde tendremos el vencimiento de opciones y futuros del Ibex 35, lo que siempre suele atraer a la volatilidad.

Sin embargo, esta vez no parece que haya muchas dudas de lo que puede ocurrir, puesto que las posiciones de cara a dicho vencimiento dejan muy claro dónde está el nivel de precios que piensan que no va a poder ser sobrepasado.

Basta ver la siguiente imagen para poder ver inmediatamente una gran muralla en los 9.200 puntos muy bien flanqueada por casi 15.000 opciones de compra más otras casi 14.000 en los 9.300 puntos.

Posiciones de los contratos de opciones de cara al vencimiento de este mes Eduardo Bolinches

De hecho, lo más importante más allá del morbo de saber si se podrá tensionar a los inversores que se han colocado vendiendo esas opciones en la primera barricada, está en averiguar si van a volver a posicionarse de nuevo en el mismo nivel de cara al siguiente vencimiento del próximo mes de junio que sí que será de cuádruple hora bruja al ser cierre de trimestre natural.

Por otro lado, también llama la atención que tenemos otra gran barricada doble para frenar una posible caída del mercado en los 8.600 y 8.500 puntos con el mismo nivel de opciones de venta.

De este panorama se puede sacar una conclusión muy evidente y que no es otra que los inversores en opciones piensan en una clara lateralidad del mercado en el que las subidas adicionales a los niveles actuales están muy limitadas, pero sin embargo, no piensan lo mismo respecto al potencial de caída que tiene el selectivo.

No obstante, este vencimiento ya pasa a mejor vida y lo que más me preocupa ahora es poder averiguar de cara a mediados de la próxima semana si hay o no recolocación de posiciones en los 9.200 y 9.300 puntos.