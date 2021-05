Las acciones de BBVA, a un paso de borrar las caídas en bolsa provocadas por la Covid

El comportamiento de las acciones de BBVA en bolsa es muy positivo tanto en el corto como en el medio plazo. De hecho, junto con las acciones de CaixaBank, son las únicas cotizadas de su sector que están a punto de superar los máximos del pasado mes de febrero del año pasado antes de que llegasen las caídas por la primera ola de la pandemia.

No obstante, es cierto que desde los mínimos que vimos en septiembre del año pasado en los 2,128 euros hemos visto dos velocidad bien diferencias.

Una primera con muchísima verticalidad, sobre todo en el mes de noviembre del año pasado, y que le llevó a duplicar el precio en poco más de dos meses. Otra mucho más pausada, en la que se ha dedicado a consolidar las ganancias previas con una clara pauta de mínimos y máximos crecientes y en la que tan solo ha podido estirar un 15,4% la cotización en más de cinco meses.

Evolución de las acciones del BBVA Eduardo Bolinches

Y ahora solo cabe esperar la guinda de la tarta coronando los precios máximos de febrero de 2020.

De hecho, los precios se encuentran formando un enorme triángulo recto alcista, que de romper por la parte superior en las próximas sesiones daría una subida potencial adicional de unos 1,15 euros. Eso nos llevaría a la zona 6,15 euros en la que estábamos en mayo del año 2018.

No obstante, no podemos olvidar que existe la posibilidad que no sea ahora el momento óptimo de la ruptura y, entonces, la cotización acabe volviendo a la base del triángulo lo que implica ver la acción en los 4,50 euros.