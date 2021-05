Cómo usar los Turbo24 en esta corrección del Ibex 35

Parece que el viejo dicho de "Sell in May and go away" ha llegado con 11 días de retraso, pero ya está aquí.

Realmente es demasiado pronto para saber si lo que tenemos por delante es el inicio de un mercado bajista de meses de duración, una corrección de la mitad de la subida que llevamos acumulada desde el pasado mes de octubre o por el contrario es otra corrección más de las muchas que hemos tenido desde ese 30 de octubre del año pasado.

A pesar de ello, estemos en el escenario que estemos lo que sí que sabemos es que va a haber reacciones alcistas acordes a las correcciones previas y que los puntos óptimos donde esas reacciones se pueden dar están en las anteriores resistencias.

Estrategia con Turbo24 sobre el Ibex 35 Eduardo Bolinches

Así nuestros ojos están un poco más allá del doble cero de los 8.800 puntos. Concretamente en los 8.740 puntos es que la zona en la que el selectivo se pegó de morros hasta en tres ocasiones antes de poder superarlos.

Tal y como se explica en el vídeo tenemos dos alternativas a la hora de elegir el Turbo24 correcto y va a depender de si queremos adelantarnos y dar por hecho que los 8.740 puntos van a mantenerse intactos o no.