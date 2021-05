El Ibex sube un 2,8% en su cuarta semana alcista y recupera los 9.000 puntos más de un año después

Más de un año después, el Ibex 35 volvió a cotizar por encima de los 9.000 puntos. El índice español superó la ansiada cota después de 463 días por debajo de ella y de tres intentos fallidos por superarla. En su cuarta semana consecutiva alcista, el selectivo se apuntó ganancias del 2,77% hasta los 9.059,2 puntos.

La insistencia de los bancos centrales en la continuidad asegurada de sus herramientas de estímulo se tradujo en un nuevo impulso alcista para los índices de renta variable. El asalto de Wall Street a nuevos máximos históricos insufló ánimos alcistas en los parqués europeos y, especialmente, en el rezagado Ibex 35.

En este sentido, a pesar de sus fuertes avances de los últimos días, el índice español todavía se quedó lejos de sus máximos previos al estallido de la pandemia, en los 10.087 puntos. Y eso a pesar de que ya consiguió elevar sus ganancias acumuladas en lo que va de año hasta el 13%. Los analistas argumentaron así que no era momento de seguir el viejo dicho que prescribe eso de 'sell in May'.

Así cierra el Ibex 35

Con una remontada de 244 puntos en la primera semana de mayo, esta se convirtió en la mejor para el índice español en los últimos dos meses. Desde primeros de marzo el Ibex 35 no había repuntado con tanta fuerza. Y eso fue posible especialmente gracias a los valores financieros.

A pesar de la persistencia confirmada de los estímulos financieros, y con ellos de los tipos de interés oficiales en mínimos históricos, la solvencia demostrada por la mayoría de la banca en sus cuentas trimestrales impulsó con fuerza su cotización. Así, Banco Sabadell se convirtió en el valor estrella de la semana, con una revalorización del 25%.

