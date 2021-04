Llega el momento de la verdad para las acciones de Cellnex

Las acciones de Cellnex van camino de cerrar una estupenda semana tras completar con una gran sobredemanda la última ampliación de capital.

De hecho, desde los mínimos del pasado mes de marzo -en los que vimos la acción en 36,35 euros-, el precio de la acción se ha revalorizado más de un 30% en poco más de mes y medio.

Este hecho, ha llevado a la compañía plantarse rápidamente ante la resistencia de los 48 euros que, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, supone un nivel de precios que ha venido actuando como soporte y resistencia desde el pasado verano.

Evolución de las acciones de Cellnex Eduardo Bolinches

Así que ahora toca estar muy pendientes de la cotización de las acciones de Cellnex en las próximas semanas porque el riesgo de giro a la baja es muy alto.

No obstante, todo es posible porque una resistencia está vigente mientras no que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, no debemos descartar que vendrá un momento en el que los 48 euros sean reconquistados.

Si esto ocurriese ahora, se dejaría un gráfico muy posible para ver no solo los máximos de noviembre en los casi 54 euros sino que, gracias a una figura de las más alcistas del mercado como es el Hombro Cabeza Hombro invertido, deberíamos estar preparados para ver a la acción en los 64 euros, lo que nos daría una revalorización muy importante.

Es por ello, que la zona en torno a la que nos encontramos actualmente es más importante de lo que parece.

Un fracaso a la hora de atacar los 48 euros nos llevaría a los entornos de los 44 euros para, desde ahí, intentar de nuevo el ataque a los 48 aunque ya tendríamos la figura de Hombro Cabeza Hombro invertida disuelta.