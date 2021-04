Wall Street se apea de sus máximos pendiente de la temporada de resultados

Wall Street repliega velas tras la remontada que la semana pasada acabó con varios de sus índices de referencia coronando nuevos máximos históricos. Los inversores optan por hacer caja al arranque de esta semana sin perder de vista la evolución de la temporada de presentación de resultados y sin ninguna referencia macroeconómica de calado.

A falta de datos que tomasen la temperatura a la evolución de la recuperación económica en EEUU, toda la atención se volcaba hacia el plano corporativo y, más residualmente, hacia el político. Y es que los inversores siguen muy pendientes de cualquier novedad en torno a la continuidad de los estímulos desplegados hasta la fecha y la inminente llegada de los nuevos, como el plan presidencial Build Back Better.

Con este panorama, ventas aunque comedidas en los grandes índices neoyorquinos. Un 0,4% perdía el Dow Jones, que todavía lograba aguantar con holgura los 34.000 puntos conquistados por primera vez hace solo unos días. Un 0,2% se dejaba el S&P 500, por debajo de los 4.200 puntos. El Nasdaq retrocedía también un 0,2% hasta conservar por la mínima los 14.000 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

En cuanto al terreno corporativo, nada menos que 81 de las compañías que componen el S&P 500 publican sus cuentas en los próximos días. Y casi una tercera parte del Dow Jones (10 de sus 30 componentes) hacen lo propio en una semana especialmente agitada en este frente.

Por lo que se refiere al megaplan de infraestructuras del presidente Biden, las últimas informaciones apuntan a que los republicanos del Senado están presentando una fuerte oposición para que se consume el incremento del Impuesto de Sociedades hasta el 28% de las ganancias, lo que cada vez despierta más recelos entre los inversores. Parece ser que se mostrarían más receptivos hacia una tasa del 25%, según Axios.

La Superliga llega a Nueva York

Si se trata de protagonistas del día, la noticia deportiva de la sesión tiene eco también en Nueva York. Las acciones del Manchester United, admitidas a negociación en Wall Street, cotizan con subidas próximas al 10% tras conocerse que el club británico es uno de los fundadores del nuevo y polémico torneo Superliga, aún pendiente de concretarse.

Los títulos del equipo siguen así la estela de la Juventus de Turín, que se disparaban en la Bolsa de Milán. Menos impacto en la evolución de JP Morgan, cuyas acciones apenas retroceden un 0,4% después de conocerse que este será uno de los bancos que financiarán la puesta en marcha de la competición de grandes clubes de fútbol europeos.

Motos y coches

Mientras tanto, acelerón para las acciones de Harley-Davidson, con subidas de más del 10%. Los inversores premian al fabricante estadounidense de motocicletas después de conocer que casi triplicó sus ganancias hasta marzo, pues en el primer trimestre ha alcanzado un beneficio neto atribuido de 259,1 millones de dólares.

Un rumbo mucho menos amable era el que marcaban los títulos de Tesla. Caídas del 6% a la baja después de conocerse que uno de sus vehículos autónomos no tripulados se habría visto implicado una vez más en un accidente de tránsito. Conforme al relato de los hechos publicado este fin de semana por The Wall Street Journal, tanto el ocupante del asiento del copiloto como el que iba en la zona trasera habrían fallecido en el acto.

De regreso a las que cotizaban cuentas, The Coca-Cola Co. La fabricante de refrescos se apuntaba avances del 0,6% después de haber referido un retroceso del beneficio del 19% en el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta los 2.245 millones de dólares. No obstante, sus ventas se incrementaron un 4,9% frente al ejercicio precedente.