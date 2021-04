Norges Bank irrumpe en Naturgy con un 1,1% pendiente de la opa de IFM

Norges Bank, el fondo soberano noruego, ha irrumpido en el capital de Naturgy con una participación del 1,1%. Una entrada que se produce en plena revisión de la oferta pública (opa) voluntaria y parcial de la firma australiana IFM para hacerse con hasta el 22,69% de la energética.

En concreto, Norges Bank ha declarado esa participación del 1,143% en Naturgy, representativa de unos 11,082 millones de acciones de la energética, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A los actuales precios de mercado, la participación del fondo soberano noruego alcanza un valor de 231,3 millones de euros. En este sentido, cabe mencionar que las acciones de presidida por Francisco Reynés cerraron este lunes a un precio de 20,87 euros, con una ligera caída del 0,14%.

En pleno escrutinio de la opa

Los principales accionistas de Naturgy son Criteria Caixa, con una participación del 24,4%, seguido de GIP y un vehículo participado por CVC y los March, con algo más de un 20% cada uno. La estatal argelina Sonatrach posee un 4%.

Esta es la primera vez que Norges Bank notifica una posición inversora en Naturgy al regulador español. En este sentido, no hubiera tenido que dar cuenta de su inversión mientras no hubiera rebasado del 3% del capital al no haberse aprobado aún la opa, por lo que no figura entre los accionistas relevantes de la sociedad.

El fondo nórdico está presente en numerosas empresas del mercado español, siendo uno de sus principales inversores, entre las que figuran Iberdrola, Indra y más recientemente BBVA, entre otras.

La entrada del fondo noruego en el capital de Naturgy se produce cuando está anunciada una oferta del fondo australiano IFM para hacerse con hasta el 22,69% de la energética española, después de que el pasado mes de febrero ya presentara ante la CNMV la solicitud de autorización a la operación.