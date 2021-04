Criteria insiste en sus compras en Telefónica en torno al quinto aniversario de Pallete

Criteria Caixa ha vuelto a las andadas en torno al quinto aniversario de José María Álvarez-Pallete como presidente de Telefónica. El holding inversor del grupo financiero catalán ha notificado al supervisor la compra de acciones de la 'teleco' por otros 675.380 euros apenas dos semanas después de haber notificado operaciones por 1,21 millones de euros.

A lo largo de la última semana, según consta en un formulario remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Criteria Caixa se ha hecho con un paquete de 177.000 acciones de Telefónica. En su adquisición a través de varios paquetes, el holding presidido por Isidre Fainé ha hecho frente a un desembolso medio de 3,816 euros por título.

Conforme a la documentación remitida al supervisor, Criteria asumió las acciones más caras de esta tanta el pasado 7 de abril, cuando adquirió 51.000 títulos a un precio medio unitario de 3,83 euros. Las más baratas, solo un día después, pues se hizo con la misma cantidad de títulos a razón de 3,80 euros cada uno.

Venta de opciones

Mientras que todas estas transacciones, celebradas entre los días 1 y 8 de abril, se celebraron en la Bolsa de Madrid, Criteria Caixa también procedió a la venta de derivados fuera del mercado regulado. Como en otras ocasiones, el grupo financiero vendió 150.000 opciones de venta (put) como parte de su estrategia alcista sobre Telefónica.

Todas estas compras llegan apenas dos semanas después de que Criteria Caixa comunicó al mercado otra tanda de compras a lo largo de seis sesiones en los que se hizo con un total de 300.000 títulos de la ya presidida durante cinco años por Álvarez-Pallete. Entonces, con la acción de Telefónica incluso por encima de los 4 euros por título, afrontó un desembolso de 1,21 millones de euros.

El presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé junto al presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete

Antes de estas transacciones celebradas en marzo, la última vez que Criteria Caixa había salido de compras en la multinacional española se remontaba al pasado 14 de octubre. Entonces notificó al supervisor la adquisición de otras 300.000 acciones por un montante total de 945.000 euros.

No obstante, en este espacio de tiempo sí que ejecutó y notificó estrategias de inversión alcista mediante la venta de opciones put. Si en marzo estas transacciones se cerraron a precios de entre 0,07 y 0,11 euros por unidad, en esta última ocasión mencionada más arriba se han saldado a razón de 0,05 euros, como consta en los archivos de la CNMV.

Fusión y aniversario

Estas opciones put otorgan a Criteria el derecho pero no la obligación de comprar las acciones de Telefónica. Así, con su venta, el holding muestra su disposición a adquirir más acciones si estas cotizan por debajo de un umbral que, como es habitual, no ha trascendido. Sin embargo, se puede entender que con perspectiva alcista, pues las ventas han vuelto a producirse con prima sobre su cotización bursátil.

Todas estas últimas operaciones llegan en un momento señalado para ambas partes. Al aniversario de Álvarez-Pallete al frente de Telefónica se suma el hecho de que acaba de consumarse la absorción de Bankia por parte de CaixaBank, el banco cotizado del grupo financiero de origen catalán.

Cuando en pleno azote de la primera ola de la pandemia Criteria Caixa retomó esta estrategia, fuentes próximas al holding financiero explicaron a Invertia que se trataba de “una estrategia de inversión clásica de la casa que muestra la intención de seguir posicionados”. Asimismo, no es desconocido el interés que el presidente Fainé tiene en la participación en Telefónica.

En este sentido, el mismo Fainé que preside la Fundación La Caixa y el holding inversor Criteria Caixa también ocupa el asiento de vicepresidente en el consejo de Telefónica. De acuerdo con la última actualización remitida al supervisor, CaixaBank -el banco cotizado del grupo financiero- es titular de un 4,879% de Telefónica, una posición que se declaró el pasado 14 de julio.

Dividendo en efectivo

No obstante, según pudo saber Invertia, esta participación se habría reducido ligeramente en los últimos meses debido a la elección de la entidad de cobrar parte del dividendo elección de Telefónica en efectivo y no en acciones de nueva emisión de la compañía. En concreto, esto habría ocurrido con el pago distribuido por la compañía de telecomunicaciones el pasado diciembre. Una estrategia que también ha seguido BBVA y, como adelantó Invertia, se tradujo en una sensible dilución.

En febrero del año pasado Telefónica anunció la política de remuneración a sus accionistas para 2020. Esta se concretaba en el pago de un dividendo de 0,40 euros por acción, pagadero en dos tramos del mismo importe (0,20 euros por acción) a distribuir el primero de ellos en diciembre de 2020. Finalmente, la compañía asumió un desembolso de 342 millones de euros en efectivo -equivalente a lo comprometido con los dueños de un 33% de su capital social- mientras que 197 millones de euros se distribuyeron en acciones.