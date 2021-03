Euskaltel se dispara hasta un 17% en bolsa y supera el precio de la opa de MásMóvil

Euskaltel se dispara este lunes hasta un 17,4% en bolsa al calor de la oferta pública de adquisición (opa) que MásMóvil ha presentado este domingo para hacerse con su control. En máximos intradía, la 'teleco' alcanza los 11,26 euros por acción, con lo que incluso supera el precio establecido en la puja de la compañía controlada por los fondos KKR, Cinven y Providence.

En concreto, esta cota rebasaba en un 0,8% el precio de 11,17 euros por acción que MásMóvil se ha mostrado dispuesto a asumir para hacerse con el control del operador vasco en un movimiento que ha cogido por sorpresa al mercado. En este sentido, todos los analistas del sector apuntaban desde hace tiempo a una posible intregración con la británica Vodafone y no a reforzar peso en el mercado español.

La operación se comunicó en la tarde del domingo mediante una información privilegiada remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En el documento se apuntaba que el montante total ofrecido asciende a 1.995 millones de euros. Así como que el precio unitario por acción supone una prima del 26,8% frente a su media reciente de cotización de los últimos seis meses, un periodo marcado también por el golpe del coronavirus.

Respaldo mayoritario

De momento, MásMóvil ha comunicado que tiene el respaldo de un 52,32% del capital social de Euskaltel para sacar adelante la operación. En este sentido, sus principales accionistas han mostrado su disposición a vender: Zegona Limited (por medio de su matriz, Zegona Communications plc), Kutxabank y Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de Banca March.

En cualquier caso, la oferta está condicionada a lograr una aceptación reforzada de, al menos, un 75% más una acción del capital. Esta sería la condición que algunos inversores están aprovechando para aventurar una posible mejora de precio, lo que explicaría su cotización por encima de la opa.

Sin embargo, conviene recordar que en el reciente caso de exclusión de MásMóvil, no se produjo ninguna modificación sobre el precio inicialmente ofertado. Y eso que la oposición entre los accionistas de la operadora fue mayor y muchos inversores institucionales de perfil oportunista estuvieron presionando para conseguir una mejora de precio en la transacción que terminó con los días de la compañía como cotizada.

En lo que va de año, antes de la formulación de la opa, Euskaltel había conseguido una revalorización del 9,6%. Los rumores insistentes de operaciones corporativas en el sector habían venido sumando impulso a su remontada. Este lunes, tras unos primeros compases de euforia y un fuerte volumen de negociación, el precio se moderaba ligeramente por debajo del ofrecido en la opa.

Exclusión sobre la mesa

La eventual compañía resultante de la operación contaría con sinergias evidentes, com la que se desprende del hecho de que MásMóvil tiene red de fibra y Euskaltel no. Asimismo, la compañía vasca venía ganando terreno con agilidad a escala nacional gracias al lanzamiento de su marca Virgin, un movimiento en el cual el consejero delegado de MásMóvil observó la "copia" de sus propias estrategias.

Por lo que se refiere al futuro de Euskaltel si la oferta sale adelante, MásMóvil ha señalado su voluntad de no excluir a la compañía de bolsa si no consigue las cotas necesarias para proceder a la compra forzosa de las acciones que escapen de su control. No obstante, sí que lo haría en el caso de que se superasen los umbrales señalados legalmente.