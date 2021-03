El efecto del dinero gratis

Desde el inicio de la recesión los bancos centrales inyectaron millones de dólares en el sistema financiero, ayudando a los mercados a recuperar la caída de marzo del año pasado. Sin embargo, la economía mundial sigue en un estado algo precario, entre otras cosas, por aparición de nuevos tipos de coronavirus y problemas en las campañas de vacunación.

Sin embargo, la recuperación en EEUU no piensa moderar, algo que se debe no solamente a la reapertura, sino más bien a los estímulos aprobados por el Congreso. En particular la compra de bonos y ayudas a las empresas y hogares. En el caso de los últimos, los cheques de estímulo se otorgaban para impulsar la economía proporcionando a los consumidores dinero para gastar. ¿Pero realmente fue el caso?

El informe de Envestnet Yodlee, llegó a la conclusión de que, durante la semana a mediados de abril, cuando se emitieron la mayoría de los cheques de estímulo, más del 80% de las personas que recibieron dinero aumentaron sus gastos. De acuerdo con un reciente estudio de Deutsche Bank, a su vez, la mitad de los encuestados entre 25 y 34 años esperan gastar el 50% de sus pagos de estímulo en acciones. Sin duda, el congreso lo preveía e incluso lo podrían haber hecho a propósito para ayudar a sostener la tendencia alcista en la bolsa de EEUU.

La desconexión entre Wall Street y la economía real rara vez fue más amplia

Además, los paquetes de estímulo provocaron que la gente se acostumbró a la idea de que los incentivos no terminarán nunca. Como resultado, incluso noticias negativas no pueden derrumbar la tendencia alcista. La gente simplemente tiene miedo a ponerse corta y esto a pesar de que la desconexión entre Wall Street y la economía real rara vez fue más amplia.

Es más, se puede decir que hoy en día las empresas con bases menos sólidas (es decir, con malos balances y más deuda) se recuperan más rápido que las empresas con buenas bases. Lo más curioso fue que incluso la amenaza de un aumento de los rendimientos de bonos gubernamentales no detuvo a los traders.

***Igor Kuchma es analista de Trading View