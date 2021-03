Ninety Nine lanza una función que permite operar 24 horas, los 7 días de la semana

Javier Sanz, CEO del neobroker Ninety Nine.

El neobroker español Ninety Nine ha lanzado su nueva funcionalidad 'Invierte 24h del Día', gracias a la cual permitirá a sus clientes la posibilidad de invertir en cualquier momento, independientemente de si la bolsa se encuentra abierta o no. De este modo, quién esté interesado en comprar o vender acciones de su cartera fuera del horario habitual, a partir de ahora podrá hacerlo.

Esta funcionalidad se enmarca en el objetivo de Ninety Nine de "hacer la inversión fácil y accesible, para que cada persona invierta cómo y cuándo quiera". Para ello, solo será necesario que el cliente lance la orden de comprar o vender, la cual se quedará almacenada hasta que la bolsa vuelva a abrir, momento en el cual dichas órdenes almacenadas se ejecutarán.

En el caso de que el cliente cambie de idea sobre la operación, podrá solicitar su cancelación cuando lo desee sin ningún mínimo de tiempo para hacerlo.

“El lanzamiento de esta nueva funcionalidad responde al objetivo de que nuestra plataforma de inversión sea accesible y fácil de usar. Todos tenemos muchas cosas que hacer en nuestro día a día, y muchos no quieren estar pendientes de cuándo abre la bolsa. Nuestros clientes nos habían sugerido la posibilidad de que ofreciéramos alguna alternativa para no estar pendientes de ningún horario, y así lo hemos hecho”, asegura Javier Sanz, CEO de Ninety Nine.

Esta nueva funcionalidad ya está disponible para todos sus clientes, que, a partir de ahora, podrán gestionar su cartera de manera totalmente personalizada y sin la atadura de horarios.

Bajo el lema “Invierte sin líos”, Ninety Nine pretende permitir que la gente se relacione con el dinero "de manera sencilla, transparente y enriquecedora", haciendo accesible la inversión a todo el que no tenga o quiera un banquero privado. Ninety Nine es una sociedad de valores española registrada ante la CNMV. Gracias a su modelo de suscripción con tarifa mensual y todo incluido, el bróker español permite invertir a través de su app, de manera fácil y rápida en empresas internacionales con las comisiones más competitivas de Europa.