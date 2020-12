Las claves bursátiles de la fusión de Unicaja y Liberbank

Otro caso del viejo dicho bursátil de "comprar con el rumor y vender con la noticia" tras conocerse las condiciones del canje de acciones y particularidades de la fusión entre ambas entidades si bien es cierto que las acciones de Unicaja han llegado a subir más de un 5% tras la apertura y ahora de dejan más de medio punto porcentual mientras que las de Liberbank no han tenido una apertura tan dulce como la de Unicaja al suspenderse por volatilidad tras los primeros segundos de contratación al caer un 3,3% alcanzando luego el 5% de caídas.

Desde el punto de vista técnico no hay mucho que resaltar desde el punto de vista positivo en ninguno de los dos valores ya que ambos se encuentran en claras tendencias de largo plazo bajistas.

En el caso de Liberbank, su gráfico presenta una pauta de mínimos crecientes desde el pasado mes de mayo al arrancar un movimiento alcista desde los 0,116 euros que le ha llevado hasta los recientes 0,29 euros del pasado 17 de noviembre, pero también es cierto que desde entonces hay una clara presencia de máximos decrecientes que con la noticia de hoy no ha podido romper y queda enfatizada tal y como podemos ver en el siguiente gráfico.

Evolución de las acciones de Liberbank Eduardo Bolinches

Por su parte, las acciones de Unicaja están batiéndose entre el rojo y el verde, pero de la misma manera que Liberbank tenía una pauta de máximos decrecientes en las últimas semanas, en el caso de Unicaja tiene una importante resistencia en los 0,74 euros que no ha podido tumbar ni con la subida inicial del 5% en su precio.

Rápidamente se ha ido a cerrar el hueco de apertura alcista de la sesión tras alcanzar esa zona de resistencias y gracias a que no se han perdido los mínimos de la sesión de ayer todavía está en juego el cómo acabaremos la sesión de hoy.

Pero de lo que no hay duda es que también presenta una clara pauta de máximos decrecientes a largo plazo y por ello mientras que no veamos cierres sostenidos por encima de los 0,74 euros no es necesario adelantarse a los acontecimientos.

Por lo tanto, a pesar de que ambos valores se encuentran en momentos clave desde el punto de vista técnico no es para nada necesario ni recomendable el tomar posiciones ahora. Vale la pena esperar e incluso comprar por encima de las resistencias actuales sabiendo que han sido abatidas antes que entrar ahora y quedarse enganchados en un mercado alcista para otros valores.