Las acciones de AstraZeneca bajan casi un 2% tras anunciar la eficacia de sus ensayos

Estamos cotizando en los mismos niveles que lo hacíamos hace 6 o 7 meses, lo que denota un claro movimiento lateralizado en la cotización de las acciones de AstraZeneca ya que se encuentra a la espera de los resultados del estudio de la vacuna que están desarrollando junto con la Universidad de Oxford.

Este hecho le ha llevado a que su media móvil de largo plazo esté ya prácticamente sin pendiente y presisamente ahí es donde se ha ido la cotización de hoy tras conocerse que su efectividad media es del 70% y por lo tanto más de 20 puntos porcentuales inferior a la efectividad de las vacunas de sus competidores Pfizer y Moderna.

Dentro del rango que viene desarrollándose desde el pasado de abril, ahora mismo estamos más cerca de la zona inferior que de la superior. Ésta se encuentra en los 8.156,75 peniques y las acciones están cotizando ligeramente por debajo de ellas.

Evolución de las acciones de AstraZeneca Eduardo Bolinches

Obviamente, aún es demsiado pronto para poder dar por rota la media móvil de largo plazo, pero de ver hoy cierres por debajo de dicha media, entonces la continuidad correctiva hacia los mínimos del pasado mes de octubre en los 7.775 peniques están cantados.

Éste es un soporte fuerte que no deberíamos ver roto a la baja, pero efectivamente de ver cierres sostenidos por debajo de la media móvil de largo plazo, el escenario de visitar dicho soporte sería muy elevado.

Pero lo más importante, es que no debemos adelantarnos a los acontecimientos. De hecho, yo solo daría por perdida la media móvil de largo plazo únicamente si perdemos los mínimos del pasado viernes.

Mientras que eso no ocurra, la probabilidad de ver una reacción desde el nivel de precios actual es muy viable y en cuando acabemos viendo una anulación de la corrección de la sesión de hoy, aunque no necesariamente en lo que queda de sesión sino en lo que queda de semana, entonces el viaje a los 7.775 peniques se anula y se abre el escario de visita a los 8.815 peniques que no se pueden romper al alza desde finales del pasado mes de julio.

Así que solo queda estar pendientes a lo que decida el valor para poder aprovechar el siguiente movimiento.