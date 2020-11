Wall Street se apunta a la celebración alcista por la vacuna de Moderna

Wall Street arranca la semana con buenas noticias en la lucha contra el coronavirus. La biofarmacéutica Moderna anunciaba este lunes una tasa de efectividad del 94,5% frente a la Covid-19, lo que devolvía el entusiasmo al mercado, especialmente para con los valores más cíclicos. Los inversores descuentan una economía a pleno rendimiento más cercana según parece aproximarse un horizonte en el que pueda haber disponibles varios antígenos.

Los avances que Moderna da a conocer este lunes se suceden a los que hace justo una semana anunciaba Pfizer en colaboración con su socio alemán BioNTech. Un paso al frente en la lucha médica frente a la pandemia que deja en un segundo plano la batalla política que sigue aconteciendo en EEUU, donde el presidente en funciones, Donald Trump, ha accedido a reconocer la victoria de su rival, Joe Biden, aunque ha vuelto a señalar a un escrutinio amañado.

Con este contexto como telón de fondo, las compras se agolpan en los mostradores de los brókeres neoyorquinos. El Dow Jones sube un 1,2% hasta los 29.800 puntos. El S&P 500 suma un 0,8% y supera los 3.600 puntos. Incluso el Nasdaq, al que se dirigen menos apuestas compradoras, rebota un 0,5% hasta rozar los 11.900 puntos.

Así abre Wall Street Eduardo Bolinches

La noticia de Moderna llega en un momento especialmente sensible para EEUU, pues las cifras de esta segunda ola de la epidemia están rompiendo todos los registros previos. Según The New York Times, solo el domingo se registraron 135.187 nuevos casos de contagio, mientras que se habrían producido hasta 623 muertes. Estos números suponen un incremento del 81% frente a la media de las dos semanas previas.

Sin referencias macroeconómicas de calado, toda la atención se traslada al terreno corporativo y las novedades médicas. Tanto es así que el índice Empire State de actividad empresarial de la Fed de Nueva York ha caído hasta los 6,3 puntos frente a los 13,5 puntos que aguardaba el consenso de los economistas.

Moderna y su vacuna

Este brusco descenso se atribuye directamente a la recuperación de las medidas de contención social y económica que varias autoridades se han visto obligadas a ir decretando en las últimas semanas para intentar frenar la expansión del virus. Un hecho que, a la postre, se ha terminado convirtiendo en impulso para el mercado por la previsión de que la vacuna potenciará la expansión de la economía.

En el plano corporativo, el foco se sitúa en Moderna. Como no podía ser de otra manera. Sus acciones se disparan un 10% y tocan máximos históricos al filo de superar los 100 dólares una vez que ha anunciado una efectividad del 94,5% para su vacuna. Y no solo eso, sino que también ha anticipado ventajas logísticas frente al prototipo de su rival Pfizer y avances para su aprobación exprés en Europa.

PNC compra BBVA USA

La noticia de la sesión ha impactado con fuerza en el sector de las aerolíneas, pues es de los que se prevé que más rápidamente puedan comenzar a recuperar actividad una vez que haya remedio para la pandemia. Las acciones de Southwest y Delta Airlines suben al unísono un 3%.

Un 3% suben también los títulos de PNC Financial Services una vez que ha anunciado la compra del negocio del español BBVA en EEUU. La operación por BBVA USA Bancshares se ha fijado en 11.600 millones de dólares íntegramente en efectivo. Al margen de la operación se quedan el bróker BBVA Securities y el fondo de inversión fintech Propel Venture Partners.

Relevo en la SEC

En sentido opuesto, la compañía china de comercio electrónico JD.com sufre caídas de más del 7% tras publicar sus cuentas. La firma ha dado cuenta de un beneficio neto atribuido de 7.560 millones de yuanes en el tercer trimestre, lo que supone multiplicar por 12 los números de un año antes pero aun así no colma las previsiones del mercado.

En un tono más informativo, la publicación Dealbook, de The New York Times, ha adelantado este lunes de que el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Jay Clayton, dejará el cargo al término de este año. Su retirada ha sido confirmada por el supervisor, lo que supone adelantar el final de un mandato que originarimente se tendría que haber extendido hasta junio del año que viene.