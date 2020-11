No se fie de la reacción de hoy en las acciones de Codere a pesar del rebote

Ver subidas del 9% en las acciones de Codere tras la presentación de sus resultados es sin duda un gran reclamo para miles de inversores que buscan valores estrechos esperando poder maximizar su dinero.

Sin embargo, tenemos que tener presentes dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que estamos hablando de un valor extremadamente endeudado que necesita recurrentemente de extensiones de sus plazos y refinanciaciones para poder satisfacer sus compromisos de deuda.

Y la segunda y no menos importante es que desde el punto de vista técnico, tal y como podrá comprobar en el siguiente gráfico, no ha pasado absolutamente nada en la medida que no ha roto ningún nivel relevante catalogado como resistencia.

Evolución de las acciones de Codere Eduardo Bolinches

Como podemos ver en el gráfico, no es la primera vez que el valor se mueve en vertical a golpe de noticia. Bien por acuerdo con acreedores o renegociaciones de deuda, los precios de la acción salen disparados para luego más lentamente acabar corrigiendo gran parte de las ganancias obtenidas.

Además, pensando más a largo plazo. La configuración de los precios es claramente bajista tal y como lo denota la inclinación de su media móvil de largo plazo y de la que todavía, a pesar de las subidas de la sesión de hoy, queda por encima de los máximos que hemos llegado a ver hoy en los 1,41 euros.

Si además, vemos que tras tres horas de contratación el precio de las acciones se encuentra muy alejados de esos máximos intradiarios, todo parece indicar que claramente se ha utilizado la subida de hoy para vender acciones.