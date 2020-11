Los confinamientos y el suicidio económico

A pesar de que la economía de la Zona Euro registró una recuperación sin precedentes en el tercer trimestre del año, los indicadores adelantados apuntan a un mayor riesgo de caer en una doble recesión. Esto se debe principalmente a las nuevas medidas de confinamiento que están adoptando los gobiernos.

El problema está en que las medidas “draconianas” no han funcionado antes y es poco probable que lo hagan ahora. Hace unos meses, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, insistió en que no habría un segundo confinamiento nacional. Boris Johnson también decía que otro bloqueo estaba fuera de discusión. Sin embargo, estamos donde estamos y tenemos lo que tenemos.

Es verdad que los casos crecen, pero las muertes no siguen la misma tendencia, por lo menos por ahora. Lo que parece que no se tiene en cuenta es que el confinamiento provoca pérdidas de puestos de trabajo, así como el incremento de enfermedades mentales, incluyendo la depresión y la ansiedad.

Lo único seguro que podemos decir es que cuanto más nos confinan, más tardaremos en regresar a la antigua normalidad. Ahora la gente ahorra no porque no pueda salir a gastar, sino porque tiene miedo a perder el empleo. Incluso las compañías que no se han visto directamente afectadas por la Covid-19, automatizan los procesos y reducen la plantilla.

Aun así, en su reciente reunión, el Banco Central Europeo anunció que la política monetaria se quedaba como estaba, pero afirmando que, en función de sus previsiones de diciembre, actualizará su evaluación de la situación y reajustará sus medidas.

Sea como sea, las principales economías europeas advierten de que se avecinan peores tasas de crecimiento, lo que rebaja los pronósticos ya bajos. Aparte de las aerolíneas, sufrirán también los minoristas. Es importante recordar que se acercan las navidades y es muy probable que este año la gente decida recortar los gastos en regalos. De tal manera que las nuevas restricciones presentan un peligro a la supervivencia de los pocos minoristas que quedan.

En el caso de Inglaterra, se estima que un regreso a las condiciones de cierre de abril durante dos semanas podría costar entre 15.000 millones de libras y 20.000 millones de libras en producción perdida. En este contexto, las cotizaciones de AB Foods, Ocado Group Plc y Next Plc han caído.