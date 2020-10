Criteria amplía su inversión en Telefónica en más de 4 millones en mes y medio

Criteria Caixa suma y sigue en el capital de Telefónica. El brazo inversor del grupo La Caixa ha anunciado la compra de otras 300.000 acciones de la 'teleco', de manera que desde que retomó la toma de posiciones en la compañía, hace ahora mes y medio, acumula una inversión de 2,6 millones de euros.

La última operación de la que ha dado cuenta Criteria tuvo lugar el pasado 14 de octubre. Entonces, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se hizo con el paquete de acciones ya comentado a un precio de 3,15 euros cada una. En total, el desembolso alcanzó los 945.000 euros.

Desde que Criteria Caixa retomó las compras de acciones en Telefónica, ha procedido a engordar su cartera en la cotizada en 11 ocasiones. Esta última ha sido la más abultada, puesto que triplica el volumen de la que hasta ahora había sido la mayor adquisición de títulos en este periodo, cuando el pasado 3 de septiembre se hizo con 100.000 acciones de la 'teleco'.

Estrategia

Sin embargo, esta operación ha salido a uno de los precios más bajos de este último bloque de compras. De hecho, se queda incluso por debajo de la media de todas estas adquisiciones, que se sitúa en 3,21 euros por acción, según se desprende de la documentación que el grupo La Caixa ha ido remitiendo puntualmente a la CNMV en las últimas semanas.

En este tiempo, Criteria ha compaginado la compra de acciones con la venta en opciones de venta. Esta estrategia combinada es una de las más seguidas por los inversores institucionales cuando se ponen alcistas en un valor, lo que da muestras de la vocación de estas operaciones.

Así lo confirmaron a Invertia fuentes próximas al holding inversor. “Es una estrategia de inversión clásica de la casa que muestra la intención de seguir posicionados”, comentaron. Además indicaron que estas compras se habían retomado a la luz de la actual valoración de una compañía en la que el presidente de Criteria, Isidro Fainé, “tiene mucho interés”.

Fainé, además de liderar el holding Criteria, también es presidente de la Fundación La Caixa. Por su participación en el capital social de Telefónica, él mismo ocupa también el puesto de vicepresidente del consejo de administración de la ‘teleco’ que preside José María Álvarez-Pallete.

Valoración

Después de un tiempo sin movimientos, Criteria retomó la compra de acciones de Telefónica a finales de marzo, en los primeros compases del confinamiento del estado de alarma en España. Hasta poco antes, el grupo financiero había contado con una cobertura bajista frente a la evolución de la ‘teleco’, que acumula un retroceso del 52% en lo que va de este año 2020 del coronavirus.

Actualmente, CaixaBank suma una participación del 4,879% en el capital de Telefónica, por debajo del 5% que hasta el pasado julio había conservado por cinco años. No obstante, este porcentaje no se actualiza desde julio de este año, con lo que estas últimas operaciones de compra no se han añadido al cómputo total.

Por delante, solo están BBVA (6,961%) y BlackRock (4,983%). A razón de la cotización actual de la compañía, este paquete alcanza una valoración de 792,6 millones de euros.