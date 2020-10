Sebastián de Erice: “La robotización del mercado hace cada vez más complicado sacarse un jornal de la bolsa”

Las turbulencias que están atravesando los mercados en esta crisis del coronavirus están suponiendo pérdidas de difícil digestión para muchos, pero también un reclamo para otros que buscan unos ingresos extra con los que capear el temporal. Un escenario complejo en medio del cual vuelve a aportar su brújula el conocido inversor Ignacio Sebastián de Erice.

Sus pautas para conseguir beneficios mediante la operativa en bolsa mes a mes se han convertido en unas de los más reconocidas entre la comunidad inversora en España. Con más de 25 años de experiencia, ha ido perfilando un método para vivir del mercado -o convertirse en un “jornalero de la bolsa”, como él dice- que este mismo octubre compartirá con un reducido grupo de 15 alumnos al que aún hay tiempo de sumarse.

Entre corrección y rebote, el autor de “La Bolsa y la Vida: confesiones de un Jornalero” repasa con Invertia, el portal con el que ganó reconocimiento al vencer en su concurso de trading del año 2002, cómo ha evolucionado el mercado en estos años. Y, además, varios de sus consejos más valiosos para ganar incluso en estas circunstancias.

- Después de tantos años en el mercado, ¿considera que ahora hay un especial interés en operar?

Lo que ocurre ahora es que el mercado se mueve todos los días. Y eso, evidentemente, atrae. El problema que veo es que todo el mundo valora la formación para cualquier actividad o profesión, pero la formación para operar en bolsa está absolutamente desprestigiada.

En las redes sociales, dices que estás organizando un curso y directamente hasta te insultan. También hay mucha gente que te dice que, si realmente supieras, estarías ganando el dinero en el mercado y no dando cursos. La cosa es que a mí me gusta enseñar. Además, en noviembre me jubilo y quiero transmitir lo que he ido aprendiendo, los trucos que conozco.

La verdad es que tampoco benefician momentos como el actual, en el que acaban de salir a la luz dos estafas con muchos afectados que usaban como pretexto la inversión en mercados. Sin embargo, en esto no estoy teniendo problemas… Debe tener algo que ver con que ya llevo 25 años en esto y llevaba unos cuantos sin dar cursos.

- Ha comentado que se jubila, ¿apagará las pantallas de negociación?

Bueno, al ser autónomo, será una jubilación a medias. Dicho de otra manera, seguiré trabajando de algún modo, pero me lo tomaré mucho más relajadamente. Además, esto me gusta. Por eso, también, tengo previsto hacer entre dos o tres ediciones más del curso el año que viene.

- Esto recuerda a aquello de que usted solía acostumbrar a coger un mes de vacaciones al semestre. ¿Ha podido hacerlo este año con los mercados tan rebeldes?

Con la pandemia no he podido, evidentemente. Sin embargo, defiendo que es bueno coger vacaciones para distanciarse del mercado, porque al final termina absorbiendo y eso lleva a tomar decisiones cada vez peores. Además, con el tema de los derivados y la operatividad sin horario hay un punto importante de conexión con la ludopatía que se debe evitar.

Es muy importante tomar vacaciones, especialmente si operar en el mercado se convierte en tu trabajo. Si no, encadenas decisiones negativas que te llevan a generar muchas comisiones para tu bróker, pero resultados poco positivos para ti.

- Entonces, por si acaso, ¿es importante mirar bien qué comisiones nos van a cobrar antes de elegir con quién operar?

En mi opinión, está bien mirar la comisión, pero a excepción de los neobrókeres, el resto funcionan como un oligopolio. Lo que buscaría es que me den confianza, estar a gusto con ellos y que me respondan siempre que tenga algún problema operativo o haya habido algún fallo. Además, a los que operan continuamente les recomiendo contar al menos con dos.

Creo que es preferible pagar un poco más y asegurarte estar a gusto. Yo lo comparo con un peaje de carretera: sabes que vas a pagar pero que vas a circular mejor y que el coche va a tener menos problemas.

- Y a la hora de operar, ¿es mejor estar pendiente de las noticias o de los gráficos?

Yo combinaría las dos cosas. El análisis técnico es una herramienta muy buena, muy poderosa, pero si fuese infalible todos los que operamos seríamos millonarios, porque todos lo seguimos… desde los particulares a los grandes gestores.

Mi recomendación siempre es hacer una primera criba por criterios fundamentales, fijándonos en cada empresa, en sus números, en sus posibilidades de crecimiento… Después, otra criba técnica para quedarnos principalmente con valores alcistas, ya que así los resultados suelen mejorar bastante.

- ¿En qué activos aconseja operar?

Yo trabajo con acciones, solo con valores alcistas para el medio plazo y siempre diversificando en distintos mercados. También en futuros sobre índices, que son prácticamente los únicos con los que opero, ya sea para cubrir cartera -especialmente cuando se tiene experiencia- o para especular entrando y saliendo en función de soportes y resistencias.

- Y, ¿con qué horizonte?

Eso depende de las expectativas. Yo diferencio entre inversores inquietos, que están todo el día operando; los moderados, que van para un par de semanas; y los medioplacistas, que van para dos o tres meses.

En cualquier caso, el plazo te lo tiene que dar el desarrollo de la operación que has hecho. Hay cosas como que si se perfora un soporte que tenías marcado, no aguantes más allá de un 3% o que si a una acción se le ve recorrido no hay problema en aguantar posiciones durante varias semanas.

Sin embargo, como decía, también depende del perfil inversor. Lo ideal sería entrar y no tenerte que preocupar hasta dentro de 20 años, como decía Buffett, pero hay ocasiones -como esta pandemia- en las que eso no es posible. Y lo digo yo, que he visto quitarse de en medio a tres generaciones de bolsistas con la crisis de las puntocom, la financiera de 2008 y ahora esta del coronavirus, que ha sido la definitiva para muchos.

- ¿Ese riesgo también lo corren los ‘novatos’ que están llegando ahora al mercado, porque hasta la ESMA ha advertido de esta situación?

El problema es que hay un mito que circula por ahí de que en dos horas puedes ganar miles de euros. Por mi experiencia, los que más ganan son los que más capital tienen. Si alguien llega con 3.000 euros y 25 años pensando que va a multiplicarlo por 10, desde el principio digo que ni lo intenten, que prueben primero en una cuenta virtual… ¡Y no suelen durar ni seis meses!

Cuanta menos experiencia tengas y más capital, más posibilidades de pegártela también. Por todo esto, ahora mismo hay mucha gente que está a punto de tirar la toalla.

Ignacio Sebastián de Erice, en su casa en Tenerife.

Yo siempre recomiendo que no se dedique más del 30% del patrimonio personal a la bolsa. Hay un gran riesgo de que toda una generación se quede pillada por las pérdidas que acumula o porque considere que no merece la pena el esfuerzo para los resultados obtenidos.

- Entonces, ¿no es el mejor momento para lanzarse a operar, para comenzar a ser un jornalero de la bolsa?

Ahora mismo, con la volatilidad, las posibilidades de perder se multiplican. Además, la robotización del mercado hace cada vez más complicado sacarse un jornal de la bolsa. Hay que estar muy encima, muy pendiente… Hay veces que vas a poner una orden y no te da tiempo a ejecutarla porque el precio ya se ha ido, sobre todo en operaciones intradía.

Puede resultar más fácil si intentas gestionar con cierres semanales, aunque un lunes con una caída tremenda te puede romper el trabajo de tres meses. En definitiva, lo principal es que nadie se piense que esto es fácil, porque entraña un riesgo tremendo. Al operar, puedes perder todo tu capital... y nuestra herramienta de trabajo es precisamente el dinero con el que cuentas para trabajar.

Eso se ve claramente en los CFD, porque los brókeres están obligados a dar la cifra de minoristas que pierden dinero con ellos, y que suelen estar entre un 70% y un 30% de los inversores. Además, un valor alcista es como el juego de la cerilla, que va de mano en mano hasta que hay uno que se quema. Y en los futuros es todavía más claro porque son derivados de suma cero: si tú ganas es porque alguien ha perdido.

En mi opinión, conformarse con estar perdiendo un 6% porque el Ibex 35 está cayendo un 30% no deja de ser un fracaso. Sobre todo si vives o quieres vivir de esto, ser un jornalero de la bolsa.

- Ha mencionado el Ibex 35, ¿es posible vivir de la bolsa mirando solo al mercado español?

Posible sí es, pero cada vez es más difícil. Además, como decía antes, hay movimientos muy bruscos y si trabajas en intradía te sacan constantemente por la volatilidad.

En el mercado español ya estábamos bastante mal antes y ahora las empresas se están poniendo a precio de opa, sin que falten rumores. Ver al Santander a 1,5 euros o a Repsol por debajo de 5,5 euros es difícil de creer. Es una ruina total, por eso la gente empieza a diversificar cada vez más y empieza a invertir en índices y valores europeos y de EEUU.

Nunca hay que jugárselo todo al mismo valor, porque si va bien… estupendo; pero, si pierdes, has perdido todo. Mi consejo es trabajar como mucho con entre cinco y diez acciones y, sobre todo, tener un método, cumplirlo y ser disciplinado.

- Ahora mismo, ¿cuáles son sus valores favoritos en la bolsa española?

Los que estoy trabajando incluso para el intradía son Grifols, Inditex que son valores sólidos con fundamentos detrás. La banca está tocadísima, así que puedes sacar un 1% un día, pero como te descuides pierdes un 5% al día siguiente y pierdes la capacidad de reacción.

- ¿Se refiere a cortar pérdidas a tiempo?

La dificultad a la hora de cortar pérdidas es algo que les pasa incluso a los inversores con más experiencia. No es solo un error de novatos, también a los grandes gestores les está ocurriendo con pérdidas horrorosas en la cartera… Y aún así, muchos incluso siguen comprando más, para promediar a la baja, que pienso que es uno de los errores más extendidos en el que no se debe caer nunca.

- Aún con todo lo anterior, ¿qué consejos daría a los que quieran seguir ahora sus pasos y comenzar a operar?

Teniendo en cuenta todas las cautelas, este puede ser un buen momento si se es absolutamente disciplinado en soportes y resistencias, absolutamente estricto en el control de las pérdidas y no se es demasiado ambicioso con la recogida de beneficios. Además, aconsejaría trabajar solo con valores alcistas, al menos hasta que el mercado vuelva a estar por encima de la media de 30 semanas.

Portada del libro "La Bolsa y la Vida: confesiones de un jornalero".

También les diría que la liquidez siempre es una opción, que está bien tener una parte reservada porque nadie sabe lo que va a pasar con el virus y tenemos crisis para varios años. Y es que incluso después de 25 años, yo sigo perdiendo tres o cuatro veces de cada diez que hago una operación.

No hay métodos infalibles, porque el único maestro es el mercado, que es donde realmente se aprende a operar siempre que se sigan sus normas.

En definitiva, que ser un jornalero de la bolsa es posible, pero también es complicadísimo. Nada salvo la propia disciplina y qué reacción tengas ante las pérdidas y las ganancias pueden asegurarte nada. Ojalá cuando yo empecé hubiera habido un curso que me hubiera dado estas valiosas pistas para arrancar.